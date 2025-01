OPPO A40: fotocamera AI da 50MP e batteria da 5100mAh, oggi in MAXI SCONTO

Oppo è un’azienda nota per la sua capacità di mettere sul mercato diversi prodotti di qualità a prezzi competitivi e oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto del 22% sul suo A40 che viene venduto a 139,99€.

Oppo A40: ecco tutte le caratteristiche di questo smartphone

L’Oppo A40 combina prestazioni affidabili e caratteristiche avanzate, rendendolo il dispositivo ideale per chi cerca qualità e convenienza. La sua fotocamera principale I.A. da 50MP garantisce scatti nitidi e dettagliati, mentre la fotocamera frontale da 5MP è perfetta per selfie e videochiamate.

Tra le funzioni fotografiche avanzate spiccano modalità come Panorama, Macro, Modalità Notte, Modalità Ritratto e HD Extra, che ti permettono di catturare ogni momento con risultati professionali. Per i video, puoi scegliere tra Time Lapse, Slow Motion e la pratica funzione Video Doppia Vista, ideale per raccontare storie uniche.

La compatibilità con Google Lens aggiunge ulteriore praticità per riconoscere oggetti e testi in tempo reale. Il display LCD HD+ da 6,67 pollici con refresh rate 90Hz offre immagini fluide e colori vivaci, mentre la protezione visiva assicura un comfort maggiore durante l’uso prolungato.

Con una batteria da 5100mAh, il dispositivo garantisce una durata eccezionale per tutta la giornata, e grazie alla ricarica rapida SUPERVOOC da 45W, non dovrai mai preoccuparti di lunghe attese per il ripristino dell’autonomia. Lo sblocco del telefono è comodo e veloce grazie al sensore integrato nel tasto laterale, che unisce praticità e sicurezza.

Oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto del 22% sull’Oppo A40 che viene venduto a 139,99€. Approfittane subito!

