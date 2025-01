OnePlus Nord 3: è lui il best buy da regalare all'epifania (-38%)

OnePlus è un’azienda nota per le prestazioni che i suoi dispositivi riescono ad offrire (e non solo) e oggi, su Amazon, il suo Nord 3 viene messo in offerta con uno sconto del 38% per un costo finale di 339,99€.

Il OnePlus Nord 3 è uno smartphone progettato per offrire prestazioni elevate e una straordinaria esperienza multimediale. La fotocamera principale da 50 MP, dotata di sensore Sony IMX890 e stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), garantisce scatti di alta qualità e video fluidi in 4K a 60 fps. Grazie alla combinazione di OIS e dell’algoritmo TurboRAW, gli scatti notturni risultano chiari e dettagliati, con colori ottimizzati e meno sfocature.

Sotto il cofano troviamo il potente processore MediaTek Dimensity 9000, che offre un miglioramento delle prestazioni del 76% rispetto alla generazione precedente. Con fino a 16 GB di RAM, è possibile eseguire contemporaneamente fino a 44 app, mentre la velocità di risposta al tocco di 1.000 Hz rende il dispositivo perfetto per il gaming.

La batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida 80W SUPERVOOC Endurance Edition assicura un’intera giornata di autonomia con soli 15 minuti di ricarica. Inoltre, il sistema Battery Health Engine garantisce una durata della batteria superiore, mantenendo oltre l’80% della capacità anche dopo quattro anni di utilizzo quotidiano.

Il display AMOLED Fluido da 6,7″, con frequenza adattiva fino a 120 Hz, offre immagini nitide e scorrimenti fluidi. L’audio con Dolby Atmos completa l’esperienza immersiva per gaming e streaming. Il sistema operativo OxygenOS 13.1 garantisce aggiornamenti software e di sicurezza, mantenendo il dispositivo fluido e reattivo nel tempo. La compatibilità con 5G dipende dall’operatore; verifica con il tuo provider.

