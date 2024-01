OnePlus 12, 12R e Buds 3 annunciati ufficialmente: caratteristiche e prezzi

OnePlus ha ufficialmente annunciato il lancio della sua nuova serie OnePlus 12, composta da due modelli di fascia alta, e la terza generazione dei suoi auricolari wireless OnePlus Buds 3. In occasione dell’evento “Smooth Beyond Belief”, tenutosi a Nuova Delhi, il brand ha mostrato dal vivo i nuovi dispositivi, compreso uno smartphone in edizione limitata OnePlus 12R Genshin Impact.

OnePlus 12 e 12R: caratteristiche

Entrambi i dispositivi offrono specifiche hardware di alto livello e un’esperienza software di prima classe. I due smartphone vantano la ricarica rapida SUPERVOOC da 100W, ricarica wireless AIRVOOC da 50W e una fotocamera Hasselblad for Mobile di quarta generazione.

OnePlus 12 si distingue per le sue prestazioni senza compromessi e un’esperienza utente eccellente. Alimentato da Snapdragon 8 Gen 3, con miglioramenti significativi nelle prestazioni della CPU e della GPU, il dispositivo include fino a 16 GB di RAM LPDDR5X, 512 GB di memoria ROM UFS 4.0, e un display 2K da 120Hz ProXDR.

OnePlus 12R, pensato per il gaming, combina le caratteristiche di OnePlus 12 con prestazioni di alto livello. È il primo dispositivo della serie R lanciato fuori da Cina e India, disponibile in Cool Blue e Iron Gray.

La prossima edizione speciale, OnePlus 12R Genshin Impact, è il risultato della collaborazione con HoYoverse. Questo dispositivo offre prestazioni di gioco eccezionali e include articoli da collezione ispirati al personaggio di Genshin Impact, Keqing.

OnePlus Buds 3

Le OnePlus Buds 3 dovrebbero migliorare rispetto al precedente modello, in termini di qualità sonora, grazie al nuovo sistema acustico a doppio driver. Con funzionalità come la cancellazione del rumore attiva personalizzata e controllo del volume tramite gesture, le Buds 3 promettono un’esperienza audio di ottimo livello.

Prezzi e Disponibilità

OnePlus 12 sarà disponibile a 1.099€, mentre OnePlus 12R a 699.00€. I prodotti saranno accessibili in Italia attraverso il sito ufficiale di OPPO Italia e nei principali negozi di elettronica. Acquistando OnePlus 12R entro il 12 febbraio, si ha diritto ad un voucher da 100 euro utilizzabile su OPPO Store da marzo 2024.