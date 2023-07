OLED iPad Pro: cosa dicono le voci e perché Apple sta effettuando il passaggio

Apple ha in programma di rivedere la sua gamma di iPad con display OLED a partire dal prossimo anno. Questa transizione comporterà alcune modifiche in termini di funzionalità, prezzi e altro. Ecco tutto ciò che sappiamo sui piani di Apple per gli iPad OLED e perché sta scegliendo di apportare questa modifica ora.

iPad OLED, perché Apple sta effettuando il passaggio e quando avverrà

Perché OLED? Mentre le voci sugli iPad OLED hanno preso piede, molte persone si sono chieste perché Apple stia pianificando di passare a OLED solo pochi anni dopo aver rilasciato il primo iPad Pro con mini-LED. Come abbiamo spiegato in passato, il mini-LED è un’alternativa all’OLED che è peggiore per certi versi e migliore per altri.

Gli schermi mini-LED sono costituiti da migliaia di piccoli LED disposti in più zone di oscuramento. Ciò consente ai display mini-LED di raggiungere livelli di luminosità più elevati rispetto agli OLED, ma i livelli di nero sono ancora migliori sui display OLED. Questo perché i pixel stessi sono le cose che producono la luce, quindi quando quei pixel devono essere neri, possono essere completamente spenti.

Quando il primo iPad Pro da 12,9 pollici con mini-LED è stato rilasciato nel 2021, molte delle recensioni facevano riferimento a qualcosa chiamato “fioritura”. Questo effetto si verifica quando gli elementi dell’interfaccia utente non neri sono retroilluminati e quella luce si riversa quindi nell’interfaccia utente nera. Questo è uno svantaggio rispetto all’OLED, dove, ancora una volta, i pixel neri sono completamente spenti anziché oscurati.

Con questo in mente, tuttavia, c’è un grosso svantaggio dell’OLED: il burn-in. Il burn-in è causato da un’immagine statica che rimane sullo schermo per lunghi periodi di tempo. Quando ciò accade, un segno visibile di quell’immagine rimane sullo schermo indipendentemente da ciò che stai guardando.

Anche se il mini-LED, che Apple utilizza attualmente nell’iPad Pro e nel MacBook Pro da 12,9 pollici, è superiore ai pannelli LCD, gli esperti affermano ancora che OLED è ancora il migliore che ci sia. I pixel autoilluminanti raggiungono una qualità dell’immagine di gran lunga migliore rispetto alla tecnologia della zona di regolazione mini-LED. Il burn-in rimane una preoccupazione, ma ci sono cose che possono essere fatte nel software per mitigare tali preoccupazioni.

Quando uscirà il primo iPad OLED? Secondo indiscrezioni attuali, Apple punta alla prima metà del 2024 per il suo primo iPad con display OLED. I modelli di iPad Pro da 11 pollici e 12,9 pollici saranno i primi a passare a OLED. La tecnologia di visualizzazione potrebbe quindi spostarsi verso il basso nel resto della gamma iPad.

Fonti affidabili, tra cui Bloomberg e l’analista Ross Young, hanno confermato questa sequenza temporale. Più di recente, Bloomberg ha riferito che Apple sta pianificando un “importante rinnovamento dell’iPad Pro” con un design rinnovato e display OLED per la primavera del 2024. Come accennato in precedenza, ci sono alcuni svantaggi dell’OLED, inclusi i livelli di burn-in e luminosità.

Young afferma, tuttavia, che Apple sta pianificando un approccio unico all’OLED per aiutare a risolvere alcune di queste preoccupazioni. Secondo Young, Apple utilizzerà una tecnologia di visualizzazione OLED denominata “tandem stack”. Questa tecnologia può aumentare la luminosità, migliorare la longevità del display e ridurre il consumo energetico di circa il 30% rispetto ai tradizionali pannelli OLED. Si dice anche che questi dispositivi siano dotati di display a frequenza di aggiornamento variabile per migliorare ulteriormente l’efficienza.