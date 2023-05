OGGI l'Apple Mac mini è tuo a 100 EURO IN MENO: corri su Amazon!

Se siete spesso in viaggio e vi ritrovate spesso a cambiare postazione di lavoro, non potete fare a meno di questo gioiellino potentissimo della Apple. Si tratta del Mac mini, oggi su Amazon a soli 569€ grazie ad uno sconto del 15% sul prezzo originale.

Non perdere l’occasione di acquistare uno dei migliori dispositivi di casa Apple a un prezzo così vantaggioso! La spedizione è gratuita ma la promozione sta per terminare quindi approfittane il prima possibile.

Mac mini: massima potenza in un corpo super compatto

Il Mac mini (M1, 2020) è una potente e versatile soluzione per chiunque cerchi un computer compatto e performante.

Dotato del rivoluzionario chip Apple M1, questo Mac mini offre prestazioni straordinarie, consumi ridotti e un funzionamento silenzioso. La CPU a 8 core e la GPU a 8 core lavorano insieme per offrirti un’esperienza di utilizzo fluida e reattiva, ideale per il multitasking e per le applicazioni più esigenti.

Con 8GB di RAM e 256GB di SSD, avrai a disposizione tutto lo spazio e la velocità necessari per gestire i tuoi file e le tue applicazioni preferite. Inoltre, il Mac mini supporta fino a due display 6K e offre una vasta gamma di porte per la connettività, tra cui due porte Thunderbolt / USB 4, una porta HDMI 2.0, due porte USB-A e una porta Gigabit Ethernet.

Il design elegante e compatto del Mac mini lo rende perfetto per ogni ambiente, dalla scrivania di casa all’ufficio o allo studio di registrazione. Nonostante le dimensioni ridotte, il Mac mini non rinuncia alle prestazioni, offrendoti la potenza di un computer desktop in uno spazio molto più contenuto. Inoltre, il sistema operativo macOS Big Sur, incluso nel Mac mini, ti consentirà di sfruttare al meglio tutte le potenzialità del chip M1 e di godere di un’esperienza utente impeccabile, con una grafica accattivante e un’interfaccia intuitiva.

Ad oggi l’Apple Mac mini è disponibile su Amazon a soli 569€ con il 15% di sconto! È il momento giusto per fare il grande passo e portare a casa tutta la potenza e la versatilità che solo Apple può offrire. Cogli al volo la super offerta di Amazon!

