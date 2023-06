OGGI il potentissimo Apple Mac mini con chip M2 lo paghi 150 EURO IN MENO

Se sei alla ricerca di un potente e compatto computer desktop, questo è il dispositivo top di gamma che non puoi non avere! Si tratta dell’Apple 2023 Mac mini con Chip M2, oggi disponibile su Amazon a soli 579 euro con uno sconto del 21%.

Procedendo oggi stesso con l’ordine potrai risparmiare ben 150 euro sul prezzo di listino. Parliamo di un vero e proprio affare ma attenzione: l’offerta è a tempo limitato quindi non fai in fretta!

Apple 2023 Mac mini: super potenza e massime prestazioni

L’Apple 2023 Mac mini è dotato del rivoluzionario Chip M2, progettato appositamente da Apple per offrire prestazioni eccezionali. Grazie a questo processore, avrai la potenza necessaria per affrontare attività impegnative, dalla modifica video all’editing fotografico, senza alcun problema. Il Mac mini si adatta alle tue esigenze, offrendoti una performance rapida e fluida.

Le sue dimensioni compatte e il design minimalista lo rendono perfetto per qualsiasi ambiente. Potrai posizionarlo sulla tua scrivania o nasconderlo dietro al monitor, senza ingombrare lo spazio. Nonostante le dimensioni ridotte, l’Apple 2023 Mac mini è in grado di offrire prestazioni all’altezza di un computer desktop di fascia alta.

La connettività è un altro punto di forza di questo dispositivo. Con porte Thunderbolt/USB 4, HDMI, Ethernet e porte USB-A, avrai a disposizione una vasta gamma di opzioni per collegare i tuoi dispositivi esterni, come monitor, tastiere, mouse e altro ancora. Inoltre, grazie alla connessione Wi-Fi 6 integrata, potrai navigare in Internet ad altissime velocità.

La capacità di archiviazione di 256 GB ti permette di conservare tutti i tuoi file, documenti, foto e video senza problemi di spazio. Inoltre, il Mac mini offre una memoria RAM di 8 GB, che garantisce una gestione fluida delle applicazioni e delle attività multitasking.

Un’altra caratteristica notevole del Mac mini è il sistema operativo macOS. Grazie a macOS, avrai accesso a una vasta gamma di applicazioni e servizi esclusivi di Apple, tra cui l’App Store, che ti consente di scoprire migliaia di app per arricchire la tua esperienza di utilizzo.

Scegli l’eccellenza tecnologica con il Mac mini e scopri un nuovo livello di prestazioni. Ad oggi l’Apple 2023 Mac mini con Chip M2 è disponibile su Amazon a soli 579 euro con uno sconto del 21%. Corri a fare il tuo ordine, l’offerta è limitatissima!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.