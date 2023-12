OGGI il Compressore d'aria portatile Xiaomi lo paghi POCHISSIMO

Questo compressore d’aria portatile Xiaomi si distingue per le sue specifiche tecniche di alto livello .

Con un aumento del 25% della velocità rispetto al modello precedente , può gonfiare una ruota vuota in soli 8 minuti. La sua capacità di raggiungere una pressione di gonfiaggio fino a 150 psi lo rende estremamente versatile, adatto per una varietà di usi, dalla bicicletta all’auto.

Il dispositivo offre sei modalità preimpostate per soddisfare tutte le esigenze, dalla modalità manuale che consente di ricordare i valori di pressione, fino a indipendenti specifiche per diversi tipi di pneumatici. Questa funzionalità rende il compressore estremamente user-friendly, eliminando la necessità di impostazioni complesse.

La batteria al litio da 2000 mAh (14,4 Wh) garantisce un’ottima autonomia, con un tempo di ricarica di soli 3 ore. Inoltre, il design del compressore è leggero e portatile , pesando approssimativamente solo 490 grammi. Questo lo rende comodo da trasportare in viaggio, da riporre in auto o a casa, senza occupare spazio eccessivo.

Lo Xiaomi Portable Electric Air Compressor 2 a 44,99€ su Amazon è un’offerta da non perdere grazie ad uno sconto dell’11%. Non solo offre prestazioni elevate e una grande versatilità, ma lo fa anche un prezzo incredibilmente vantaggioso. Approfitta di questa opportunità unica per portare a casa un dispositivo di gonfiaggio pratico e all’avanguardia!