Oggi BASTANO 21 EURO per le MIGLIORI Cuffie bluetooth sul mercato

Amazon ha appena lanciato un’offerta bomba sugli auricolari wireless che non puoi non avere se ami immergerti nella tua musica preferita ogni volta che vuoi! Parliamo delle Cuffie Bluetooth Soundcore by Anker P20i, al momento disponibili a soli 21 euro grazie ad un super sconto del 27%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, gli articoli stanno per terminare!

Cuffie Bluetooth Soundcore by Anker P20i: suono al top e massimo comfort

Le Cuffie Bluetooth Soundcore by Anker P20i sono dotate di driver da 10 mm sovradimensionati che offrono un suono dettagliato con bassi potenziati. Ciò vuol dire che potrai ascoltare i tuoi brani preferiti come mai prima d’ora, immergendoti completamente nella musica.

L’app Soundcore consente di personalizzare i controlli e scegliere tra 22 equalizzazioni preimpostate. Inoltre, con “Trova il mio auricolare”, una cuffietta smarrita può emettere rumore per aiutarti a individuarla in qualsiasi occasione.

L’autonomia è eccezionale: è possibile aggiungere 10 ore alla durata della batteria con un’unica ricarica tramite custodia che ne prolunga la durata fino a 30 ore. E, se le cuffie bluetooth stanno per esaurirsi, con una ricarica rapida di 10 minuti è possibile ottenere 2 ore di riproduzione.

Grazie alla resistenza all’acqua IPX5, gli auricolari in-ear true wireless possono essere indossati durante gli allenamenti o anche sotto la pioggia senza nessun problema. Inoltre sia le cuffie che la custodia di ricarica sono compatti e leggeri e dotati di un laccetto. Sono sufficientemente piccoli da poter essere infilati in tasca o agganciati alla borsa o alle chiavi per non doversi mai preoccuparti dello spazio.

Oggi le Cuffie Bluetooth Soundcore by Anker P20i sono disponibili su Amazon a soli 21 euro grazie ad un super sconto del 27%. Immergiti nella tua musica preferita come mai prima d’ora con questi auricolari top a prezzo mini!

