Offerte di Primavera 2023: tutti i prodotti Amazon in offerta

In occasione delle Offerte di Primavera 2023, tutti i prodotti a marchio Amazon sono scontati fino al 67%! Smart speaker Echo, Webcam Blink, Router Mesh eero, dispostivi di streaming Fire, e-reader Kindle e sistema d’allarme Ring: c’è solo l’imbarazzo della scelta. Sono oggettivamente alcune delle promo più interessanti del colosso dell’e-commerce. Ecco tutti i prodotti Amazon in offerta.

Smart Speaker Echo

Echo Dot 4ª Gen.

Eco Dot di 4ª generazione costa solo 24,99€, praticamente regalata.

Echo Dot 5ª Gen.

Echo Dot (5ª generazione) è un piccolo altoparlante intelligente con integrazione Alexa che può essere controllato tramite la voce e senza l’utilizzo delle mani.

La caratteristica principale del nuovo Echo Dot 5 è senza dubbio il comparto audio, Amazon lo ha definito il prodotto con il miglior suono di sempre. Inoltre, Echo Dot (5ª generazione) ha un sensore di temperatura, l’utile funzione tap e un suono migliore. Il prezzo consigliato è di €64,994 ma oggi è disponibile in sconto a 34,99€ su Amazon.

Echo Show 5

Echo Show 15

Sembra un quadro, ma in realtà nasconde un vero e proprio forziere di informazioni, intrattenimento e sicurezza. È il bellissimo Echo Show 15. In sconto a 239,99€ invece di 290€ .

Router WiFi Mesh Eero

Eero è la fortunata serie di Router WiFi Mesh di Amazon che semplifica la creazione di una rete WiFi distribuita stabile, veloce, potente e soprattutto senza buchi. Ne esistono diverse versioni, a seconda delle esigenze, della portata e della velocità massima. Ecco tutti i modelli in offerta:

Sistema Wi-Fi 6 mesh tri-band Amazon eero Pro 6 (Kit da 3)

eero Pro set da 1, fino a 160 m²

eero Pro 6 Wi-Fi 6 mesh tri-band

eero router/extender mesh Wi-Fi, set da 3

eero 6 extender Wi-Fi 6 mesh dual-band

eero 6 sistema Wi-Fi con hub Zigbee (kit da 3)

Amazon eero Pro 6E (con Hub Zigbee, Kit da 2)

Fire TV

Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa

Fire TV Cube

Fire TV Stick 4K Max con telecomando vocale Alexa

E-Reader Kindle

Amazon sconta tutti tutti i suoi bellissimi e-Reader Kindle, dal PaperWhite da 16GB a quello Water Resistant da 32GB. Qui c’è la lista al completo:

Webcam Blink

Le videocamera della serie Blink sono semplici da usare, non richiedono interventi in muratura (vanno con cavo o a batteria), vantano una lunga autonomia, un robusto supporto software e funzionano magnificamente con Alexa. Sono l’ideale per mettere in sicurezza casa e ufficio, senza fili e da esterno a partire da 26,24€ spedizioni incluse.

Amazon Smart Air Quality Monitor

Gli accessori per il monitoraggio dell’aria – a patto che siano affidabili e di qualità, sia chiaro – sono strumenti utilissimi sia per il proprio appartamento per l’ambiente di lavoro. Tra i più gettonati c’è lo Smart Air Quality Monitor di Amazon, che ti permette di dare un’occhiata ai dati sulla qualità dell’aria direttamente dal tuo iPhone (o da un device Android). Sappi che oggi, grazie al super sconto del 38%, ti costa solo 54,99€ e l’offerta è valida anche se scegli di pagare a rate: 5 da 11€ al mese.

Ottimo anche il bundle Amazon Smart Air Quality Monitor + Echo Show 5 a soli 79,99€.

