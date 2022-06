Offerte Apple 29 giugno: -450€ su MacBook Pro 16" M1 Pro

Come di consueto, ecco tutti gli sconti sui prodotti Apple del 29 giugno, per risparmiare tantissimo (senza perderti tra le offerte) su iPhone, iPad, Mac e accessori con la mela. Da non perdere Mac mini sotto i 900€ e MacBook Pro 16″ M1 Pro a -450€!

iPhone

Vincitore assoluto della giornata è sicuramente iPhone 13 da 512 GB color Azzurro, perché è scontato addirittura del 27%. Praticamente costa meno della versione da 256GB! E non male neppure la versione Mezzanotte, scontata del 26%:

iPhone SE è ancora scontato fino al 7%, nella versione da 256GB. Queste le offerte migliori:

Non male anche iPhone 13 da 256GB, ancora incredibilmente sotto la soglia psicologica dei 900€. Conviene approfittarne:

iPad

Calano ancora di prezzo i tablet di Cupertino, che oggi costano qualche euro in meno rispetto a ieri:

Ed ecco invece sono gli sconti su iPad Pro:

AirPods

Gli AirPods sono sempre più o meno scontati, ma la percentuale di scontistica fluttua di giorno in giorno; a volte è bassa, a volte davvero molto conveniente. Per esempio, il prezzo di AirPods con custodia di ricarica con cavo oggi è molto meno entusiasmante di ieri, e francamente aspetteremmo a comprarle.

Viceversa, quando capitano quindi sconti tipo AirPods Pro (ben 75€ in meno rispetto al prezzo di listino!), conviene sbrigarsi perché di sicuro dura poco. Ottime anche AirPods Max, color Rosa, anche a rate da 93€ al mese:

Mac

Lato Mac, ecco i migliori sconti della giornata su iMac, MacBook Pro e MacBook Air. Secondo noi, il Mac mini M1 con SSD da 512GB è regalato a 899€! Anche a rate da 179€ al mese per 5 mesi. Ottimo infine il Acquista MacBook Pro 16″ scontato di 450€!

Ottimo anche il MacBook Air M1 256GB che scende a 911€!

Ottime offerte a rate per MacBook Pro 2022 con chip M2:

Apple Watch

Oggi Apple Watch SE (GPS + Cellular) Cassa 44 mm in alluminio color oro con Cinturino Sport color galassia – Regular è ancora scontato a 389€ su Amazon.

Se vi interessava il Series 7, c’è Apple Watch Series 7 (GPS) Cassa 45 mm in alluminio color mezzanotte con Cinturino Sport color mezzanotte – Regular all’ottimo prezzo di 429€.

Oppure, Apple Watch Series 7 (GPS) Cassa 45 mm in alluminio verde con Cinturino Sport color trifoglio – Regular è a 449€ con spedizioni Prime rapide.

Accessori Mac