Stampante Multifunzione HP OfficeJet Pro 9012e ad un PREZZO BOMBA

L’HP OfficeJet Pro 9012e, una stampante multifunzione a getto d’inchiostro, è attualmente disponibile su Amazon a un prezzo incredibile di 183,90€, con uno sconto del 32%. Questa offerta rappresenta un’opportunità eccezionale per chi cerca una stampante di alta qualità a un prezzo accessibile.

Stampante Multifunzione HP con connettività avanzata

Questa stampante HP si distingue per le sue funzionalità avanzate e la sua versatilità. È dotata di una serie di caratteristiche che la rendono ideale sia per l’uso domestico che per quello professionale. La stampante offre la possibilità di stampare, scansionare, copiare e inviare fax, il tutto con un’alta qualità di stampa. La velocità di stampa è impressionante, con fino a 22 pagine al minuto in bianco e nero e 18 pagine al minuto a colori. Uno degli aspetti più notevoli dell’HP OfficeJet Pro 9012e è la sua connettività avanzata. È possibile stampare da PC, smartphone e tablet utilizzando l’app HP Smart, che si connette ai dispositivi tramite Wireless Dual Band, Wi-Fi Direct, AirPrint e Mopria. Questa funzionalità rende la stampante estremamente comoda e facile da usare in qualsiasi ambiente.

La stampante è inoltre dotata di un alimentatore automatico di documenti (ADF) da 35 fogli, che semplifica la gestione di documenti multi-pagina, e supporta la stampa fronte/retro automatica, risparmiando tempo e carta. La qualità di stampa è eccellente, con una risoluzione fino a 600 x 600 dpi, garantendo risultati nitidi e professionali su una varietà di supporti, inclusi carta comune, buste e carta fotografica. Un altro vantaggio significativo dell’HP OfficeJet Pro 9012e è l’adesione al programma HP+, che offre 1 anno di garanzia supplementare e 6 mesi di servizio Instant Ink inclusi. Instant Ink è un servizio che consegna le cartucce a domicilio prima che si esauriscano, consentendo di stampare a partire da soli 0,99€ al mese.

Per chi è alla ricerca di una stampante multifunzione di alta qualità a un prezzo vantaggioso, l’HP OfficeJet Pro 9012e a 183,90€ su Amazon è un’opportunità da non perdere. Questa offerta limitata è l’occasione perfetta per aggiornare il proprio ufficio o la propria casa con una stampante che offre prestazioni eccezionali, versatilità e convenienza.

