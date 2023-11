OFFERTA IMPERDIBILE per gli amanti della musica: Sonos One SL in SUPER SCONTO

Il Black Friday di Amazon ci regala un’opportunità imperdibile per gli amanti della musica e della tecnologia audio: il Sonos One SL è in offerta a soli 148,99€, con uno sconto del 25%. Questo altoparlante, noto per la sua qualità audio superiore, si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente, dalla cucina all’ufficio, e grazie alla sua resistenza all’umidità, è ideale anche per il bagno.

Sono One SL con supporto per AirPlay 2

Il Sonos One SL si distingue per la sua capacità di trasmettere l’audio direttamente da iPhone o iPad, supportando Apple AirPlay 2. Questa caratteristica lo rende particolarmente attraente per gli utenti Apple. Inoltre, per un’esperienza audio ancora più coinvolgente, è possibile abbinarlo a un altro Sonos One o One SL nella stessa stanza, ottenendo una separazione stereo e un suono più dettagliato. È anche compatibile come surround home theater posteriore con Playbar, Playbase o Beam.

Tra le specifiche tecniche, spiccano la connessione Wi-Fi e la funzione di audio multi-room, che permettono di godere della musica in ogni angolo della casa. La compatibilità con smartphone e la possibilità di montarlo su un supporto da tavolo aggiungono flessibilità all’uso quotidiano. Un aspetto importante da sottolineare è l’assenza di microfoni integrati, una scelta che risponde alle esigenze di privacy di molti utenti.

La qualità del suono del Sonos One SL è eccezionale, gestendo perfettamente bassi e toni alti a qualsiasi volume. La funzione loudness dinamica assicura una riproduzione fedele della gamma sonora anche a bassi volumi. La tecnologia Trueplay, configurabile tramite l’app Sonos e disponibile solo per dispositivi iOS, ottimizza il suono in base alle caratteristiche acustiche della stanza.

Tuttavia, è importante considerare alcune limitazioni. La connessione tramite AirPlay 2 può risultare leggermente lenta e, senza l’avvio di una playlist tramite l’app Sonos, il pulsante “Play” non avvia la riproduzione automatica. Inoltre, per chi possiede altri altoparlanti Sonos di vecchia generazione, come Play 1, Play 3, Play 5, potrebbero sorgere problemi di compatibilità con la nuova app Sonos, necessaria per l’utilizzo delle Sonos One SL.

Il Sonos One SL rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un altoparlante di alta qualità con un suono eccezionale e funzionalità avanzate. È un’opportunità da non perdere, specialmente a questo prezzo di 148,99€ durante il Black Friday di Amazon. Tuttavia, è consigliabile valutare attentamente le potenziali limitazioni di compatibilità con altri dispositivi Sonos più vecchi.

