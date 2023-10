OFFERTA IMPERDIBILE sul Mac mini alimentato dal potente chip M2: approfittane subito

Il rivoluzionario Mac mini con chip M2 è in SUPER SCONTO ad un prezzo mai visto prima. Amazon ha lanciato una promozione imperdibile: il Mac mini con chip M2 è ora disponibile a soli 865,99€, con uno sconto del 10%! Sì, avete letto bene, uno sconto del 10% su uno dei computer desktop più potenti e compatti sul mercato.

Mac mini con chip M2, 8 GB di RAM e 256 GB di SSD

Il Mac mini con chip M2 non è solo un altro computer desktop. È una testimonianza dell’innovazione e della maestria ingegneristica di Apple. Dotato di 8GB di RAM, garantisce prestazioni fluide e multitasking senza interruzioni. L’archiviazione da 512GB SSD assicura avvii rapidi e accesso istantaneo ai vostri file e applicazioni. Ma ciò che veramente distingue questo Mac mini dagli altri è il suo chip M2. Questo chip, progettato da Apple, offre una CPU 8‑core e una GPU 10‑core, garantendo prestazioni grafiche e di elaborazione senza precedenti in un dispositivo di queste dimensioni.

La connettività non è da meno. Con Thunderbolt 4, USB-A, HDMI, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 e Gigabit Ethernet, il Mac mini è pronto a collegarsi a qualsiasi dispositivo o rete. E con la compatibilità con iPhone e iPad, potete facilmente sincronizzare i vostri dispositivi e lavorare in modo più integrato che mai.

Ora, immagina di avere tutto questo potere e queste funzionalità a portata di mano, e a un prezzo così vantaggioso. Non è solo un affare, è un’opportunità da non perdere. Che tu sia un professionista alla ricerca di un potente strumento di lavoro, o semplicemente un appassionato di tecnologia desideroso di avere l’ultimo grido in fatto di computer desktop, il Mac mini con chip M2 è la scelta giusta per te

Al prezzo di soli 865,99€, con uno sconto del 10%, è un’occasione che non capita tutti i giorni. Corri su Amazon e approfitta di questa offerta prima che sia troppo tardi.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.