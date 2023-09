iPhone 12 scende a 370€: un vero AFFARE grazie a questo COUPON

Gli smartphone Apple sono dispositivi eccezionali, ed anche i modelli più datati offrono ancora prestazioni fantastiche. A proposito di ciò, eBay ha lanciato una promozione straordinaria sull’iPhone 12 da 64 GB, offrendolo a un prezzo imbattibile di 377,10€ grazie al codice SMARTPHONEREFURB da inserire al momento dell’acquisto. Non perdere questa occasione unica!

iPhone 12 da 64 GB con chip A14 Bionic

L’iPhone 12 è uno dei modelli più amati e ricercati della famosa casa di Cupertino. Questo dispositivo vanta una serie di caratteristiche tecniche che lo rendono unico nel suo genere. Al centro della sua potenza c’è il chipset Apple A14 Bionic, un processore Hexa Core che garantisce prestazioni eccezionali e una fluidità senza precedenti. La memoria RAM da 4 GB supporta il chipset, assicurando un multitasking veloce e senza intoppi.

Ma non è solo la potenza a rendere l’iPhone 12 un dispositivo desiderabile. Il suo design elegante e moderno, con una scocca in vetro e alluminio, lo rende un vero gioiello da esibire. Lo schermo da 6,1 pollici offre una qualità di visualizzazione superlativa, con colori vividi e dettagli nitidi. E per gli amanti della fotografia, la fotocamera da 12,0 MP permette di scattare foto e video di alta qualità, catturando ogni momento con precisione.

La connettività è un altro punto di forza dell’iPhone 12. Supporta il 5G, garantendo velocità di navigazione e download mai viste prima su un dispositivo mobile. Inoltre, grazie al Bluetooth, Wi-Fi, Lightning e NFC, potrai connetterti a una vasta gamma di dispositivi e servizi in pochi secondi.

L’iPhone 12 da 64 GB è un dispositivo che combina design, potenza e funzionalità in un unico, splendido pacchetto. E con l’offerta attuale su Amazon, non c’è mai stato un momento migliore per acquistarlo.

Non aspettare oltre! Questa offerta è limitata e potrebbe scadere in breve tempo. Inserisci il codice SMARTPHONEREFURB al momento dell’acquisto e porta a casa il tuo iPhone 12 a un prezzo speciale. Non lasciarti sfuggire questa opportunità: entra nel futuro con iPhone 12 e scopri un mondo di possibilità!

