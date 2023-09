Lo splendido iPhone 12 Pro è in disponibile al MINIMO STORICO su Amazon

Amazon ha lanciato una promozione imperdibile sull’iPhone 12 Pro, offrendolo a soli 585,00€. Sì, hai letto bene. Stiamo parlando di un incredibile sconto del 16% sul prezzo originale. Una vera e propria occasione da non perdere.

iPhone 12 Pro con chip A14 Bionic

L’iPhone 12 Pro è uno dei modelli di punta di Apple, e per buoni motivi. Dotato di un elegante design in vetro e acciaio, questo smartphone non è solo un piacere per gli occhi, ma anche un vero e proprio concentrato di tecnologia. Al suo interno, troverai il potente chip A14 Bionic, che garantisce prestazioni fluide e veloci in ogni situazione. Che tu stia giocando, navigando o lavorando, l’iPhone 12 Pro non ti deluderà.

Ma non è tutto. L’iPhone 12 Pro vanta un sistema di fotocamere Pro che ti permette di scattare foto e video di qualità professionale. Grazie alla modalità Notte su tutte le fotocamere, potrai catturare immagini dettagliate anche in condizioni di scarsa illuminazione. E con la registrazione video in Dolby Vision, i tuoi ricordi prenderanno vita come mai prima d’ora.

Il display Super Retina XDR da 6,1 pollici offre colori vividi e dettagli nitidi, rendendo ogni immagine, video o gioco un’esperienza visiva coinvolgente. E con la tecnologia Ceramic Shield, lo schermo è più resistente alle cadute rispetto a qualsiasi altro smartphone.

Inoltre, l’iPhone 12 Pro è compatibile con la rete 5G, garantendo connessioni più veloci e stabili. Che tu stia facendo streaming, giocando online o videochiamando, la latenza ridotta e le velocità elevate ti offriranno un’esperienza senza precedenti.

In sostanza, l’iPhone 12 Pro è la scelta giusta per te. E con questa offerta su Amazon, non c’è momento migliore per acquistarlo. Non perdere questa incredibile opportunità! Aggiungi l’iPhone 12 Pro al tuo carrello e goditi la tecnologia al meglio, senza svuotare il portafoglio. Affrettati e assicurati il tuo iPhone 12 Pro a un prezzo imbattibile di soli 585,00€.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.