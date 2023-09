OFFERTA IMPERDIBILE sull'iPhone 12: solo per poche ore PREZZO AL MINIMO STORICO

eBay, la nota piattaforma di e-commerce, ha lanciato una promozione che ha fatto sobbalzare tutti gli appassionati di tecnologia: l’iPhone 12 da 128GB è ora disponibile a un prezzo straordinario di 416,30€. E se pensi che sia già un affare, ti sbagli. Con il coupon SMARTPHONEREFURB, avrai accesso a un ulteriore sconto. Una vera e propria manna dal cielo per tutti gli amanti della mela morsicata!

iPhone 12 con chip A14 Bionic

Ma perché dovresti considerare l’iPhone 12 come il tuo prossimo smartphone? Iniziamo con il cuore pulsante del dispositivo: il suo chip A14 Bionic. Questo piccolo gioiello tecnologico assicura che ogni operazione, dallo scorrimento delle pagine web all’apertura delle app, avvenga in modo fluido e veloce. Dimentica i tempi di attesa e i rallentamenti: con l’iPhone 12, avrai sempre tutto a portata di mano in un batter d’occhio.

La memoria RAM da 4 GB supporta il processore in ogni sua operazione, garantendo una reattività immediata. E con 128 GB di spazio di archiviazione, hai tutto lo spazio necessario per conservare foto, video, app e documenti. Non dovrai più preoccuparti di cancellare vecchi ricordi per fare spazio ai nuovi.

Parlando di ricordi, la fotocamera da 12 MP dell’iPhone 12 è semplicemente fenomenale. Che tu sia un fotografo amatoriale o semplicemente ami catturare i momenti speciali, questa fotocamera ti garantirà scatti di qualità professionale. E con lo schermo da 6,1″, potrai goderti i tuoi contenuti multimediali come mai prima d’ora. Colori vivaci, dettagli nitidi e una risoluzione che ti lascerà a bocca aperta.

Ma l’iPhone 12 non è solo bellezza esteriore. Grazie alla connettività 5G, potrai navigare sul web a velocità supersoniche, scaricare contenuti in pochissimo tempo e goderti lo streaming senza interruzioni. E per quanto riguarda la sicurezza? L’iPhone 12 è sbloccato da fabbrica e dotato delle più avanzate tecnologie di protezione, per garantirti una serenità totale.

L’iPhone 12 da 128GB è la scelta perfetta per te. E grazie all’incredibile offerta di eBay, potrai averlo a un prezzo che non avresti mai immaginato. Non perdere questa opportunità unica: utilizza il coupon SMARTPHONEREFURB e assicurati il tuo iPhone 12 prima che l’offerta scada.

