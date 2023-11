Black Friday: Fitbit Inspire 3 in SUPER SCONTO!

Mentre le offerte del Black Friday su Amazon continuano, è il momento perfetto per cogliere l’opportunità di acquistare il Fitbit Inspire 3 a un prezzo scontato di 69,95€, con un risparmio del 22%. Questo tracker avanzato è un compagno ideale per chiunque sia attento alla propria salute e al proprio benessere.

Fitbit Inspire 3 con resistenza all’acqua fino a 50 metri

Il Fitbit Inspire 3 si distingue per la sua compatibilità con iOS e Android, rendendolo un dispositivo versatile per una vasta gamma di utenti. La sua autonomia di 10 giorni e la resistenza all’acqua fino a 50 metri lo rendono un compagno affidabile per tutte le attività quotidiane e sportive.

Per gli appassionati di fitness, il Fitbit Inspire 3 offre una rilevazione continua del battito cardiaco, un GPS integrato, e una mappa dell’intensità dell’allenamento. Queste funzionalità, insieme al Livello di Recupero Giornaliero e ai Minuti in Zona Attiva, aiutano gli utenti a monitorare e migliorare le loro prestazioni fisiche. Con 20+ modalità di allenamento e un tracciamento automatico dell’attività, è più facile che mai rimanere attivi e motivati.

Per coloro che cercano di gestire lo stress, il Fitbit Inspire 3 offre un punteggio di gestione dello stress, sessioni di rilassamento e di respirazione, e un monitoraggio del ciclo mestruale. Il monitoraggio del battito cardiaco a riposo e le notifiche di battito cardiaco elevato o basso forniscono informazioni preziose sulla salute cardiaca.

Il design super-leggero e la resistenza all’acqua rendono il Fitbit Inspire 3 comodo da indossare in ogni momento, mentre le notifiche di chiamate e messaggi e i quadranti personalizzabili mantengono gli utenti connessi.

Con l’abbonamento Premium di 6 mesi incluso, gli utenti hanno accesso a una gamma di risorse per migliorare la loro salute e il loro benessere. Nella confezione, troveranno il tracker con cinturini nelle taglie Small e Large, oltre a un caricatore compatibile.

Non perdete l’opportunità di acquistare il Fitbit Inspire 3 a soli 69,95€, con un risparmio del 22%, su Amazon. Questa offerta è valida solo per pochi giorni, fino al 27 novembre, nell’ambito delle promozioni del Black Friday. È il momento ideale per investire in un dispositivo che può migliorare significativamente la vostra salute e il vostro benessere. Acquistate ora per non perdere questa fantastica offerta!

