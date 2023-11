Fitbit Charge 6: il tuo compagno di salute e fitness a un PREZZO BOMBA

L’offerta Black Friday su Amazon continua a stupire, e questa volta è il turno del Fitbit Charge 6, disponibile a soli 139,90€, con un risparmio del 13%. Una proposta imperdibile che durerà fino al 27 novembre, ma attenzione, le scorte potrebbero esaurirsi prima!

Fitbit Charge 6 con fino a 7 giorni di durata della batteria

Il Fitbit Charge 6 è molto più di un semplice tracker di attività. È un dispositivo che si prende cura della vostra salute e benessere in ogni momento della giornata. Con una durata della batteria che raggiunge i 7 giorni e una resistenza all’acqua fino a 50 metri, è il compagno ideale per chi ama lo sport e le attività all’aperto. La sua versatilità è garantita dalla compatibilità sia con iOS che con Android, rendendolo accessibile a un vasto pubblico.

Le caratteristiche tecniche del Fitbit Charge 6 sono impressionanti. Offre un monitoraggio avanzato del battito cardiaco, essenziale per chi pratica sport o semplicemente per tenere traccia della propria salute cardiovascolare. Il GPS integrato e le oltre 40 modalità di allenamento permettono di registrare ogni dettaglio delle vostre sessioni di esercizio, dalla corsa al nuoto, con precisione e facilità.

Ma il Fitbit Charge 6 non è solo per gli sportivi. Le sue funzionalità intelligenti, come Google Maps, Google Wallet e i controlli di YouTube Music, lo trasformano in un vero e proprio smartwatch. Potrete ricevere notifiche di chiamate, messaggi, e app direttamente al polso, mantenendovi sempre connessi.

Il monitoraggio del sonno è un altro punto di forza del Fitbit Charge 6. Il dispositivo offre un sistema avanzato di monitoraggio del sonno, che vi aiuta a comprendere meglio la qualità del vostro riposo notturno. Per chi cerca di gestire lo stress, il Fitbit Charge 6 è dotato di sessioni di mindfulness e monitoraggio della saturazione dell’ossigeno (SpO2), strumenti utili per mantenere un equilibrio mentale e fisico.

Incluso nell’offerta, troverete un abbonamento Premium di 6 mesi, che vi darà accesso a una gamma di funzionalità aggiuntive, come consigli personalizzati e allenamenti esclusivi.

Approfittate di questa offerta eccezionale. Asoli 139,90€, il Fitbit Charge 6 non è solo un acquisto, è un investimento nella vostra salute e benessere. Visitate Amazon oggi stesso e fate vostro questo straordinario dispositivo!

