Smartwatch Fitbit in sconto al Festa delle Offerte Prime

Amazon ha lanciato una grandissima offerta su alcuni dispositivi Fitbit di ultima generazione, i quali rappresentano una vera e propria occasione da non lasciarsi sfuggire. Questi strumenti, leader nel settore del fitness tracking, sono noti per la loro precisione, design elegante e funzionalità avanzate. E oggi, grazie agli sconti imperdibili, possono essere tuoi a un prezzo davvero speciale!

Fitbit Charge 4

Il Fitbit Charge 4 è molto più di un semplice braccialetto fitness. Con un prezzo scontato di 129,90€, rispetto al prezzo originale di 149,90€, offre una serie di funzionalità che ti lasceranno a bocca aperta. Immagina di avere un dispositivo con una durata della batteria che arriva fino a 7 giorni, un GPS integrato che ti permette di tracciare le tue attività senza l’ausilio del telefono e un sistema avanzato di monitoraggio del sonno. E non è tutto: grazie alla sua resistenza all’acqua, potrai indossarlo in ogni situazione, anche sotto la doccia o in piscina. Acquistalo ora al prezzo di 129,90€.

Fitbit Charge 5

Il Fitbit Charge 5 è molto più di un semplice activity tracker. Questo dispositivo, oltre ad avere un design elegante e moderno, offre una serie di funzionalità avanzate che lo rendono un vero e proprio assistente per la vostra salute. Con 7 giorni di autonomia e una resistenza all’acqua fino a 50 metri, è il compagno ideale per ogni vostra avventura. Grazie al GPS integrato, potrete monitorare con precisione ogni vostro allenamento, mentre le funzioni avanzate come l’App Fitbit ECG, gli strumenti di gestione dello stress, e il monitoraggio della salute femminile vi permetteranno di avere sempre sotto controllo ogni aspetto del vostro benessere. E non è tutto! Con l’acquisto avrete inclusi 6 mesi di abbonamento Fitbit Premium, per approfondire ancora di più la vostra conoscenza del corpo e migliorare giorno dopo giorno. Non perdete questa incredibile offerta e date un’occhiata alle altre specifiche tecniche sul sito di Amazon! Approfitta dello sconto del 27% e acquistalo a soli 127,79€.

Fitbit Sense 2

In offerta a soli 251,90€, scontato dal prezzo originale di 299,95€, il Fitbit Sense 2 rappresenta il top della gamma Fitbit. Non solo offre una durata della batteria di fino a 6 giorni e un GPS integrato, ma va oltre, offrendoti funzionalità come il monitoraggio avanzato dello stress giornaliero, la rilevazione di segnali di fibrillazione atriale e molto altro ancora. E con la sua compatibilità sia con iOS 15 che con Android OS 9.0, è lo smartwatch perfetto per ogni tipo di utente. Acquistalo ora al prezzo di soli 248,06€, uno sconto del 17% sul prezzo originale.

Fitbit Inspire 2

Il Fitbit Inspire 2 non è solo un semplice tracker per l’attività fisica. È un vero e proprio compagno per il tuo benessere quotidiano. Con una durata della batteria che arriva fino a 10 giorni, non dovrai preoccuparti di ricaricarlo frequentemente. Ma non è tutto: questo dispositivo offre una rilevazione continua del battito cardiaco, garantendo una misurazione accurata 24/7. E se sei un appassionato di fitness, sarai felice di sapere che con l’acquisto di Inspire 2, avrai un anno di prova gratuita del servizio Fitbit Premium. Questo servizio offre una serie di funzionalità avanzate, tra cui analisi dettagliate, consigli personalizzati e molto altro. Non perdere questa opportunità e approfitta dello sconto! Acquistalo a soli 75,99 e approfitta dello sconto del 24%.

Fitbit Inspire 3

Il Fitbit Inspire 3 è molto più di un semplice activity tracker. Con una autonomia di 10 giorni e una resistenza all’acqua fino a 50 metri, è il compagno ideale per monitorare la tua attività fisica in ogni situazione. Grazie al suo GPS integrato e alla rilevazione continua del battito cardiaco, potrai avere sempre sotto controllo i tuoi progressi e le tue prestazioni. Ma non è tutto: questo dispositivo ti aiuta anche a gestire lo stress, grazie a sessioni di rilassamento e di respirazione, e monitora il tuo sonno, il ciclo mestruale e molto altro ancora. E con le notifiche di chiamate e messaggi, sarai sempre connesso, giorno e notte. Il tutto in un design super-leggero e resistente. Acquistalo subito al prezzo di 127,79€, uno sconto del 29% sul prezzo originale.

Fitbit Luxe

Il Fitbit Luxe non è solo un semplice tracker di attività, ma un vero e proprio gioiello tecnologico. Benessere e stile vanno di pari passo con questo dispositivo. Con un design elegante e un cinturino pratico, il Luxe è comodo da indossare sia di giorno che di notte. 6 giorni di autonomia ti assicurano di non doverlo ricaricare continuamente.Inoltre, con l’acquisto del Fitbit Luxe, avrai diritto a 6 mesi di abbonamento Premium inclusi, per accedere a una serie di funzionalità avanzate e approfondire ancora di più la tua salute e il tuo benessere. Approfitta dello sconto del 12% e acquistalo subito a soli 132.7.

Non lasciarti sfuggire questa occasione unica! I dispositivi Fitbit sono la scelta ideale per chi vuole tenere sotto controllo la propria salute e il proprio benessere, senza rinunciare a stile e funzionalità. Affrettati e approfitta degli sconti su Amazon: la tua salute e il tuo stile di vita te ne saranno grati!

