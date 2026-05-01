Nuovi iPhone 18, cambia tutto: il Pro Max cresce e l'Ultra è quasi un tablet

Le nuove immagini basate su dummy realistici stanno dando una forma concreta ai prossimi iPhone, mostrando scelte che non rivoluzionano tutto ma spostano l’equilibrio tra design, fotografia e utilizzo quotidiano in modo più evidente di quanto sembri a prima vista.

Non sono prototipi funzionanti, ma i dummy realizzati sui file CAD utilizzati dai produttori di cover tendono a essere molto fedeli nelle proporzioni. Ed è proprio da questi dettagli che si capisce dove Apple sta andando. Da una parte una continuità quasi ostinata sui modelli Pro, dall’altra un dispositivo pieghevole che cambia proprio il modo in cui si usa un iPhone.

iPhone 18 Pro e Pro Max: cambia il retro, non l’identità

A livello visivo, i nuovi iPhone 18 Pro e Pro Max restano familiari. Linee pulite, impostazione generale invariata. Ma è sul retro che si concentra il vero cambiamento. Il modulo fotografico cresce ancora, sia nello spessore sia nell’ingombro complessivo.

Nel caso del Pro Max, i numeri raccontano una differenza concreta: il corpo arriva a circa 11,54 mm, mentre lo spessore totale con le fotocamere supera i 13,7 mm. Non è solo una scelta estetica. È il segnale di un lavoro più profondo sul comparto fotografico, probabilmente legato a sensori più grandi o sistemi ottici più complessi.

Questa crescita cambia anche la percezione del dispositivo. Il telefono resta simile davanti, ma dietro diventa più marcato, più riconoscibile. È una direzione che Apple sta seguendo da tempo, ma qui sembra fare un passo ulteriore.

Il pieghevole prende una strada diversa

Il vero punto di rottura è il cosiddetto iPhone Ultra. Una volta aperto, il dispositivo si avvicina molto a un tablet compatto, con dimensioni che ricordano quelle di un iPad mini, anche se con proporzioni leggermente diverse.

L’altezza di circa 111 millimetri e la larghezza importante del display interno suggeriscono un utilizzo completamente diverso rispetto agli iPhone tradizionali. Non più solo interazioni rapide, ma spazio per lavorare su più contenuti contemporaneamente. Il multitasking diventa centrale, non accessorio.

È una scelta che cambia l’idea stessa di smartphone. Non è detto che piaccia a tutti, ma indica chiaramente dove Apple vuole andare con questa categoria.

Le scelte che fanno discutere

Tra i dettagli emersi, alcuni lasciano più dubbi che certezze. L’assenza del MagSafe sul modello pieghevole è uno di questi. Non è ancora chiaro se si tratti di una rinuncia definitiva o di una soluzione diversa per la ricarica wireless.

Anche il comparto fotografico sorprende. Il pieghevole dovrebbe avere solo due fotocamere posteriori. Una scelta che stona con il posizionamento alto del prodotto, soprattutto considerando le aspettative su un dispositivo che potrebbe essere tra i più costosi della gamma.

Qui si intravede una possibile strategia: alleggerire alcuni aspetti per mantenere equilibrio su spessore, peso e struttura. Ma è un compromesso che non passerà inosservato.

Una strategia che si divide in due

Le tempistiche sembrano già definite. I modelli iPhone 18 Pro e Pro Max dovrebbero arrivare a settembre, insieme al pieghevole. Gli altri dispositivi della gamma seguiranno più avanti.

Guardando questi primi modelli, emerge una linea precisa. I Pro evolvono senza strappi, mentre l’Ultra pieghevole introduce un cambio più netto. Due percorsi paralleli, che convivono nello stesso momento.

Resta da capire come verranno accolte queste scelte. Perché sulla carta tutto è coerente, ma quando cambia il modo in cui si usa un dispositivo, la risposta non è mai scontata.