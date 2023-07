NUOVA TV? Scegli TCL QLED 4K da 55" che ti costa meno di 500€

Se sei un appassionato di tecnologia e desideri vivere un’esperienza visiva straordinaria, non perdere l’opportunità di acquistare la TCL Smart TV QLED 4K da 55″ in offerta su Amazon. A soli 499,90€, usufruendo di uno sconto del 3%, questa smart TV ti offre una qualità dell’immagine superiore e una vasta gamma di funzionalità innovative. Non farti sfuggire questa offerta imperdibile e trasforma il tuo salotto in un vero cinema a casa!

La TCL Smart TV QLED 4K da 55″ offre specifiche tecniche all’avanguardia che garantiscono un’esperienza visiva straordinaria. La TV è dotata di un pannello QLED che offre una luminosità eccezionale, colori vividi e dettagli nitidi. Goditi i tuoi film, programmi TV e giochi preferiti con una qualità dell’immagine superiore.

La risoluzione 4K Ultra HD della TV ti permette di goderti immagini incredibilmente dettagliate e realistiche. Ogni dettaglio sarà nitido e chiaro, offrendoti un’esperienza di visione coinvolgente.

Tecnologia superlativa e Google Assistant integrato

Grazie alla tecnologia HDR (High Dynamic Range), la TCL Smart TV QLED 4K è in grado di gestire una gamma dinamica più ampia, offrendo neri più profondi e dettagli più luminosi nelle scene luminose e scure.

Con il sistema operativo Android TV, hai accesso a un’ampia gamma di app e servizi di streaming, come Netflix, Prime Video, YouTube e molti altri. Puoi navigare in modo intuitivo e trovare facilmente i tuoi contenuti preferiti.

La TV è dotata di Google Assistant integrato, che ti permette di controllare la TV con il tuo smartphone o tramite comandi vocali. Basta chiedere e il tuo assistente virtuale si attiverà per soddisfare le tue richieste.

TCL Smart TV QLED 4K da 55″ è un’opzione eccellente per coloro che desiderano un’esperienza visiva superiore a un prezzo accessibile. A soli 499,90€ con uno sconto del 3%, questa TV offre un’immagine di alta qualità, una risoluzione 4K e un sistema operativo Android TV per un accesso facile e veloce ai tuoi contenuti preferiti. Le scorte sono limitate e mancano poche ore alla fine del Prime Day, dunque il consiglio è di affrettarsi nell’acquisto di questa super TV a prezzo incredibile.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.