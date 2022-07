Qui su Melablog spesso vi segnaliamo alternative ai prodotti Apple. Questo perché tra i nostri lettori ce ne sono davvero tanti che sono alla ricerca di prodotti affidabili, prestanti e – cosa che non guasta mai – più convenienti dal punto di vista economico. Oggi ti parlo di un notebook a marchio HP, con uno splendido display Full HD da 15,6″ e con sistema operativo Windows 11 S.

L’HP 15s-fq0008sl è attualmente disponibile su Amazon a 249,99 euro, ovvero 100 euro in meno rispetto al prezzo di listino. Si tratta della configurazione con 4GB di RAM e 128GB di SSD, perfetta per un uso quotidiano di base. Essendo in disponibilità immediata, il corriere busserà già domani al tuo citofono. La spedizione è gratuita per tutti gli abbonati ad Amazon Prime.

Con HP si va sul sicuro

Dal punto di vista puramente estetico, questo notebook di HP è davvero uno spettacolo. Lo chassis è color argento, così come la tastiera (formato full size) in plastica riciclata e potenzialmente destinata agli oceani. Un plauso all’azienda statunitense per la svolta green.

Come dicevo poco sopra, il notebook è l’ideale per un uso quotidiano di base: streaming, studio, Office, email, navigazione sul web. Il sistema operativo è Windows 11 S, ovvero una versione ottimizzata per la sicurezza che consente l’installazione delle app solo dal Microsoft Store.

Il processore è un Intel Celeron N4120 dual-core con velocità fino a 2,6 GHz, ben supportato da 4MB di cache L2, da 4GB di RAM da 2400mhz (non espandibile) e da un SSD SATA 3 M.2 da 128GB.

Tra i “pro” dell’HP 15s-fq0008sl c’è sicuramente il display. Si tratta di un pannello da 15,6″ con risoluzione Full HD (1920 x 1080p) e diagonale da 39,6cm. Lo schermo è antiriflesso e raggiunge i 220 nits di luminosità.

La batteria garantisce fino a 10 ore di autonomia, e grazie alla ricarica rapida HP Fast Charge, si può ricaricare in soli 45 minuti circa il 50% della batteria.