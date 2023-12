Notebook e Tablet 2-in1 a PREZZO STRACCIATO: ne rimangono POCHISSIMI

Ecco un notebook che, in base alle tue esigenze, si trasforma in un tablet super versatile! Si tratta dell’ASUS Chromebook Flip , ora disponibile su Amazon a soli 329€, con uno sconto del 13%.

Questo dispositivo non è solo un pc portatile, ma un vero e proprio compagno di lavoro e di svago, capace di adattarsi alle tue necessità grazie al suo design convertibile. Corri a fare il tuo ordine!

ASUS Chromebook Flip: specifiche tecniche e funzionalità

L’ASUS Chromebook Flip si distingue per le sue specifiche tecniche di alto livello. Dotato di un processore Intel Celeron, questo Chromebook offre prestazioni affidabili per tutte le tue attività quotidiane, dalla navigazione web alla produttività in ufficio.

La sua memoria RAM da 4 GB e lo spazio di archiviazione da 64 GB garantiscono fluidità nell’uso e spazio sufficiente per i tuoi file e applicazioni.

Uno degli aspetti più notevoli di questo Chromebook è il suo design convertibile. Con una cerniera a 360 gradi, puoi trasformarlo facilmente da notebook a tablet, adattandolo perfettamente a qualsiasi situazione, sia che tu stia lavorando, guardando un film o navigando sul web.

Inoltre, l’ASUS Chromebook Flip è dotato di un display touchscreen da 11,6 pollici con risoluzione HD, che offre immagini nitide e colori vivaci per un’esperienza visiva coinvolgente. Che tu stia visualizzando contenuti multimediali o lavorando su documenti, lo schermo di questo Chromebook non ti deluderà.

La batteria a lunga durata è un altro punto di forza. Con una durata che può arrivare fino a 10 ore, questo Chromebook ti accompagna durante tutta la giornata lavorativa o di studio, senza la necessità di ricariche frequenti.

L’ASUS Chromebook Flip è la scelta ideale per chi cerca un dispositivo versatile, performante e conveniente. Con un’offerta di soli 329€ su Amazon, grazie ad uno sconto del 13%, non puoi fartelo scappare! Scopri la flessibilità e le prestazioni di questo dispositivo ASUS super versatile adesso!

