NordVPN su Mac crea problemi dopo l’aggiornamento: bug e rallentamenti segnalati

L’ultimo aggiornamento di NordVPN per Mac ha generato diverse segnalazioni da parte degli utenti, con problemi che riguardano prestazioni, stabilità e connessione durante l’utilizzo quotidiano.

Il nuovo update dell’app NordVPN, parte di un restyling più ampio dell’interfaccia desktop, avrebbe introdotto alcuni comportamenti inattesi soprattutto su macOS. Non si tratta di un problema universale, ma il numero di segnalazioni è cresciuto rapidamente nelle ultime ore, attirando attenzione anche tra chi utilizza la VPN in modo costante per lavoro o per la protezione della propria connessione.

Le difficoltà emerse non riguardano tanto nuove funzioni, quanto la stabilità generale dell’app. Ed è proprio questo il punto più delicato, perché quando una VPN non si comporta in modo affidabile, l’esperienza d’uso cambia immediatamente.

I problemi segnalati dagli utenti Mac

Secondo quanto riportato da diversi utenti, l’app su macOS risulta più lenta del normale, con ritardi evidenti nella navigazione tra le schermate e una risposta meno immediata ai comandi. In alcuni casi si parla di veri e propri lag durante l’utilizzo, che rendono l’esperienza meno fluida rispetto alle versioni precedenti.

Oltre ai rallentamenti, vengono segnalati anche problemi legati alla connessione, con disconnessioni improvvise o difficoltà nel mantenere una connessione stabile nel tempo. Per una VPN, questo tipo di comportamento è particolarmente critico, perché incide direttamente sulla percezione di sicurezza e affidabilità del servizio.

Alcuni utenti hanno evidenziato anche un aumento dell’utilizzo della CPU e un generale peggioramento delle prestazioni durante l’uso dell’app, elementi che contribuiscono a rendere l’esperienza meno stabile rispetto al passato.

La risposta di NordVPN

Di fronte alle segnalazioni, il team di NordVPN ha confermato di essere a conoscenza dei problemi e di aver già avviato le verifiche necessarie per individuare la causa. L’azienda ha riconosciuto anomalie come comportamento lento dell’app, passaggi tra schermate poco reattivi e un consumo più elevato di risorse.

La risposta è stata piuttosto rapida: è in preparazione un aggiornamento correttivo, pensato per risolvere i problemi più evidenti. Secondo quanto comunicato, il fix dovrebbe arrivare con una nuova versione dell’app distribuita a breve.

Questo tipo di intervento rientra nella normale gestione degli aggiornamenti software, soprattutto quando si tratta di modifiche importanti all’interfaccia e al funzionamento interno dell’applicazione.

Cosa significa per chi usa NordVPN su Mac

Per chi utilizza NordVPN su Mac, la situazione va letta con equilibrio. Non tutti gli utenti stanno riscontrando problemi, ma le segnalazioni indicano che l’aggiornamento può creare difficoltà in alcune configurazioni specifiche.

In questi casi, può essere utile monitorare il comportamento dell’app dopo l’update e valutare se attendere il prossimo aggiornamento prima di fare ulteriori modifiche. In alternativa, reinstallare l’app o utilizzare una versione aggiornata può aiutare a stabilizzare il sistema.

Nel complesso, questo episodio ricorda un aspetto tipico del software moderno: anche gli aggiornamenti pensati per migliorare l’esperienza possono, almeno inizialmente, introdurre qualche imprevisto. La differenza la fa la velocità con cui arrivano le correzioni e la capacità di riportare rapidamente l’app a un livello di affidabilità adeguato.