Non perdere tempo: TABLET ANDROID a soli 42€ è UNA BOMBA per Natale!

Scopri il Tablet Android 9.0 Phablet Octa Core 4, ora in offerta straordinaria su Amazon a soli 42,40€, con uno sconto del 15%! Questa è l’occasione perfetta per chi cerca un dispositivo versatile e potente a un prezzo accessibile.

Il Tablet Android 9.0 Phablet Octa Core 4 è un dispositivo che combina le funzionalità di un tablet e di uno smartphone, offrendo un’esperienza utente completa e soddisfacente. Ecco alcune delle sue specifiche tecniche che lo rendono un’opzione ideale per una vasta gamma di utenti.

Schermo da 10.1 Pollici : Goditi video, giochi e navigazione web su un ampio schermo da 10.1 pollici, che offre immagini chiare e colori vivaci.

: Goditi video, giochi e navigazione web su un ampio schermo da 10.1 pollici, che offre immagini chiare e colori vivaci. Processore Octa-Core : Il cuore di questo tablet è un processore Octa-Core, che garantisce prestazioni fluide e rapide, ideali per multitasking e applicazioni esigenti.

: Il cuore di questo tablet è un processore Octa-Core, che garantisce prestazioni fluide e rapide, ideali per multitasking e applicazioni esigenti. 4 GB di RAM e 64 GB di ROM : Con 4 GB di RAM, il tablet gestisce senza problemi più applicazioni contemporaneamente. I 64 GB di ROM, espandibili, offrono ampio spazio per app, foto, video e documenti.

: Con 4 GB di RAM, il tablet gestisce senza problemi più applicazioni contemporaneamente. I 64 GB di ROM, espandibili, offrono ampio spazio per app, foto, video e documenti. Connettività 3G e WiFi : Resta sempre connesso, sia che tu sia a casa o in viaggio, grazie alle opzioni di connettività 3G e WiFi.

: Resta sempre connesso, sia che tu sia a casa o in viaggio, grazie alle opzioni di connettività 3G e WiFi. Bluetooth e GPS Integrati : Il Bluetooth ti permette di collegare accessori wireless, mentre il GPS integrato è perfetto per la navigazione.

: Il Bluetooth ti permette di collegare accessori wireless, mentre il GPS integrato è perfetto per la navigazione. Accesso a Google Play : Scarica le tue app preferite, giochi e molto altro dal Google Play Store.

: Scarica le tue app preferite, giochi e molto altro dal Google Play Store. Compatibilità con Netflix: Goditi i tuoi film e serie TV preferiti su Netflix, grazie alla compatibilità nativa con l’app.

Questo tablet è ideale per chi cerca un dispositivo per l’intrattenimento, il lavoro o lo studio. È perfetto per guardare film, giocare, navigare in internet, leggere e-mail e documenti, o semplicemente per rimanere in contatto con amici e famiglia.

Non perdere questa incredibile offerta! A soli 42,40€, il Tablet Android 9.0 Phablet Octa Core 4 rappresenta un’opportunità unica per chi cerca un dispositivo tecnologicamente avanzato a un prezzo vantaggioso.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.