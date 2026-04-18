Netflix cambia su iPhone: il nuovo feed ti fa scegliere cosa guardare in pochi secondi

Netflix si prepara a cambiare il modo in cui viene usata su iPhone, con un aggiornamento dell’app che porta un feed verticale pensato per rendere più rapida e immediata la scoperta di film e serie direttamente dallo schermo dello smartphone.

La novità è stata confermata da Netflix nella lettera agli azionisti del primo trimestre 2026, dove l’azienda ha spiegato che entro la fine di aprile arriverà una nuova esperienza mobile con feed verticale. L’obiettivo dichiarato è rendere l’app più coerente con un’offerta di intrattenimento ormai molto più ampia rispetto al passato e, allo stesso tempo, più adatta al modo in cui oggi gli utenti scelgono cosa guardare sul telefono.

Per chi usa Netflix su iPhone, il cambiamento più visibile sarà proprio questo nuovo flusso di clip da scorrere in verticale. Il meccanismo richiama quello ormai familiare delle piattaforme social: si apre l’app, si scorrono brevi video, ci si ferma su un contenuto interessante e si decide in pochi secondi se iniziare subito la visione, salvarlo o approfondirlo. Non è una sperimentazione nata ieri, perché Netflix lavorava già da tempo a test di questo tipo sul mobile.

Su iPhone Netflix vuole diventare più istintivo

Il punto più interessante non è tanto la somiglianza con TikTok o con altri feed verticali, quanto il fatto che Netflix stia ripensando il suo ruolo su smartphone. Finora l’app è stata soprattutto il posto in cui si andava a vedere qualcosa già scelto in precedenza. Con questo aggiornamento, invece, prova a diventare anche il luogo in cui quella scelta nasce, quasi d’istinto, attraverso una navigazione più veloce e più guidata.

Su iPhone questo approccio ha senso più che altrove, perché il telefono è ormai uno dei dispositivi principali per scoprire contenuti, guardare trailer, salvare titoli e condividere clip. Netflix stessa ha spiegato che il confine tra intrattenimento da TV e intrattenimento da smartphone si sta facendo più sottile, e che alcuni formati, come i video podcast, stanno mostrando una forza particolare proprio nel consumo mobile.

Non cambia solo l’estetica dell’app

Ridurre tutto a un restyling sarebbe però limitante. Il nuovo feed verticale punta a incidere su una delle parti più delicate dell’esperienza Netflix: il tempo passato a capire cosa vedere. Chi usa spesso la piattaforma sa bene che una parte della serata se ne va a scorrere locandine, categorie e suggerimenti senza decidere davvero. Netflix vuole accorciare proprio quel momento, trasformandolo in qualcosa di più immediato e più vicino alle abitudini mobili di oggi.

È anche una mossa che si inserisce in un contesto commerciale preciso. Nella stessa comunicazione finanziaria, Netflix ha spiegato che le recenti modifiche di prezzo stanno funzionando bene e che il business pubblicitario resta sulla traiettoria per arrivare a circa 3 miliardi di dollari nel 2026. Inoltre, nei mercati in cui è disponibile, il piano con pubblicità ha rappresentato oltre il 60% delle nuove iscrizioni nel trimestre.

Per chi usa Netflix su iPhone, quindi, il vero effetto di questo aggiornamento potrebbe essere molto semplice ma concreto: meno ricerca tradizionale, più scoperta rapida, più contenuti che si impongono quasi da soli nello spazio di pochi secondi. Resta da capire se questo renderà davvero più facile scegliere o se finirà per allungare ancora di più il tempo passato a scorrere. Ma una cosa è chiara: su smartphone Netflix non vuole più limitarsi a essere una libreria da consultare, vuole diventare un flusso da vivere.