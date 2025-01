Naviga veloce e scatta in grande stile con Motorola G85, il best buy di oggi

Motorola è un’azienda che, nel corso degli anni, ha saputo reinventarsi con dispositivi all’avanguardia e di qualità e oggi, su Amazon, il suo G85, viene messo in offerta con uno sconto XL del 45% per un costo totale e finale di 182,40€.

Motorola G85: analizziamo la scheda tecnica di questo best buy

Il nuovo Motorola G85 si distingue per l’attenzione ai dettagli e il design innovativo. Con un display ultra sottile e leggero, il dispositivo combina eleganza e praticità, offrendo una finitura raffinata disponibile anche in materiale vegano premium, per chi cerca un tocco di esclusività.

L’esperienza visiva e sonora è pensata per coinvolgere al massimo l’utente. Il display curvo pOLED da 6.67″ FHD+ garantisce immagini di qualità cinematografica, mentre l’audio multidimensionale Dolby Atmos offre un suono in alta risoluzione che avvolge e immerge completamente.

Le prestazioni fotografiche sono di alto livello grazie al comparto avanzato da 50+8MP, con stabilizzazione ottica dell’immagine per foto nitide anche in condizioni di scarsa illuminazione e video fluidi e di qualità superiore.

Dal punto di vista delle prestazioni, il Motorola G85 è dotato di un potente processore Snapdragon 6s Gen 3, che permette di sfruttare al massimo la velocità del 5G, offrendo un’esperienza rapida e reattiva sia per il lavoro che per l’intrattenimento. La durata della batteria è un altro punto di forza. Con una batteria da 5000 mAh e il supporto per la ricarica rapida da 33W, bastano pochi minuti per ottenere ore di autonomia, permettendo di affrontare ogni giornata senza pensieri.

Oggi, su Amazon, il Motorola G85, viene messo in offerta con uno sconto XL del 45% per un costo totale e finale di 182,40€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.