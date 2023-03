MWC23, Apple straccia tutti (anche se non partecipa)

Oggi, ultimo giorno del Mobile World Congress di Barcellona (fiera tech che ha aperto le sue porte al pubblico il 27 febbraio), sono stati assegnati importanti premi. Ebbene, in alcune categorie Apple è riuscita nell’impresa di sbaragliare tutta la concorrenza pur non avendo partecipato all’evento e a lasciare il segno. Il MWC23 è stato molto interessante per alcuni, ma fantastico per Apple.

Apple domina anche al MWC23: i premi conquistati

L’assenza di Apple al Mobile World Congress è una sorta di tradizione, il gigante di Cupertino non ha mai mostrato interesse verso la fiera di Barcellona (solo tra 2016 e 2017 si è intravisto il logo della mela, ma per servizi e non per prodotti di punta).

Al contrario però il MWC ha molto a cuore ciò che ha da proporre il colosso californiano, e infatti quest’anno gli ha assegnato ben due GLOMO (Global Mobile) Awards. Si tratta di premi di un certo spessore, perché vengono assegnati da una commissione di esperti del settore. Tim Cook & Co. li aggiungeranno certamente con orgoglio alla bacheca.

Ma andiamo al punto. Apple ha conquistato i premi per il miglior smartphone dell’anno (con iPhone 14 Pro) e per l’innovazione più dirompente (con la funzionalità Emergency SOS via Satellite). Un ottimo bottino.

Considerati i partecipanti all’evento, anche illustri come Samsung, fa un certo effetto vedere due Awards così importanti consegnati al gigante che, a conti fatti, non si è mai visto in quel di Barcellona. Cosa significa questo? Che pur senza partecipare, Apple riesce comunque a farsi valere, a dimostrare di aver un enorme peso nel settore tech, e più in particolare nella categoria mobile.

Condivisibile o meno l’atteggiamento di Apple, che SCEGLIE di non presenziare al MWC, questa è l’ennesima prova che i suoi prodotti (in senso ampio) sono tra i migliori in circolazione, ed è giusto quindi ricevere riconoscimenti come i GLOMO Awards.

