Mouse sottile, silenzioso ed elegante Logitech al 47% di sconto

Logitech è una delle principali aziende nell’ambito della produzione di accessori informatici e oggi, su Amazon, è disponibile uno sconto maxi del 47% sul mouse Pebble, il mouse sottile e silenzioso venduto a 16€.

Mouse Logitech: la linea Pebble è sottile e silenzioso

Il Logitech Pebble è un mouse wireless che unisce stile e funzionalità, offrendo una vasta gamma di opzioni per soddisfare le preferenze estetiche di ogni utente. Disponibile in un elegante nero, si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente. Con un design moderno, sottile e caratterizzato da una forma arrotondata, il Logitech Pebble si distingue per la sua semplicità.

Una delle caratteristiche più apprezzate del mouse è la sua ultra-silenziosità, con oltre il 90% di riduzione del rumore durante i clic e lo scorrimento. Anche l’ampia rotella di scorrimento in gomma garantisce un funzionamento fluido e silenzioso.

Il Logitech Pebble offre una doppia connettività, permettendoti di collegarti tramite la tecnologia wireless Bluetooth o attraverso il piccolo ricevitore USB incluso, offrendo massima flessibilità e compatibilità con una vasta gamma di dispositivi.

Inoltre, il mouse offre una lunga durata della batteria, rimanendo alimentato fino a 18 mesi con una singola batteria AA (la durata può variare in base all’uso), garantendo un utilizzo affidabile nel tempo senza la necessità di frequenti ricariche. Dotato di tracciamento ottico ad alta precisione, il Logitech Pebble assicura un movimento veloce e preciso ovunque tu decida di utilizzarlo, offrendo un controllo ottimale su diverse superfici.

Su Amazon, oggi, è disponibile e presente un maxi sconto del 47% sul mouse Logitech Pebble che viene venduto alla cifra finale d’acquisto di 16€. Non lasciartelo scappare!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.