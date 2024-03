Mouse Logitech piccolo, compatto e super preciso: PREZZO FOLLE su Amazon

Logitech è una delle principali aziende nell’ambito della produzione di feature e accessori informatici e oggi, su Amazon, il suo mouse, l’M185 viene messo in sconto del 45% per essere poi venduto a 9,91€.

Mouse Logitech scontato al 45%: super prezzo su Amazon

Il mouse wireless di Logitech offre un’esperienza di utilizzo versatile e confortevole grazie al suo design sagomato che si adatta comodamente sia alla mano destra che a quella sinistra. Rispetto al touchpad, questo mouse compatto garantisce maggiore comfort durante l’uso.

La durevolezza e l’affidabilità sono garantite dalla presenza di una rotella di scorrimento linea per linea e da una batteria AA che offre fino a 1 anno di durata grazie alla modalità intelligente di inattività. Questo mouse USB si adatta a qualsiasi tipo di computer grazie alla sua compatibilità universale con PC Windows, Mac o laptop.

La semplicità Plug and Play permette di collegare facilmente il piccolo ricevitore USB nano e iniziare a lavorare in pochi secondi, offrendo una connessione forte e affidabile fino a 10 metri di distanza. Secondo uno studio recente, gli utenti di laptop che hanno optato per il mouse Logitech M185 rispetto al touchpad sono stati il 50% più produttivi e hanno lavorato il 30% più velocemente.

Con le sue dimensioni compatte e il controllo fluido del cursore, questo mouse senza fili è ideale per mani piccole e medie, nonché per uffici e spazi di lavoro ristretti o scrivanie ingombre. Scegliendo questo mouse Logitech, si ottiene un partner affidabile e efficiente per ottimizzare la propria produttività e comfort durante l’utilizzo del computer.

Su Amazon, oggi, è presente un mega sconto del 45% sul mouse Logitech che viene venduto al costo finale e totale di 9,91€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.