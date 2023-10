Mouse da Gaming Logitech: prestazioni SUPERIORI a prezzo MINI

Se sei un appassionato di giochi, sai quanto sia importante avere il giusto equipaggiamento per competere al massimo livello. E ora, hai la possibilità di migliorare la tua esperienza di gioco con il mouse da gaming Logitech, che è attualmente in vendita su Amazon a soli 109,79€, con uno sconto del 3%.

Non lasciarti sfuggire questa occasione per ottenere un mouse da gaming di alta qualità a un prezzo conveniente. Prendi il controllo del tuo gioco e goditi prestazioni superiori con Logitech!

Mouse da gaming Logitech: tutte le specifiche tecniche

Questo mouse da gaming Logitech è progettato per offrire prestazioni eccezionali durante qualsiasi sessione di gioco.

Ecco le sue specifiche tecniche principali:

Sensore Avanzato: Equipaggiato con un sensore HERO, offre una precisione incredibile e una sensibilità regolabile fino a 25.600 DPI per una perfetta adattabilità a diversi stili di gioco.

Illuminazione RGB Personalizzabile: Con 16,8 milioni di colori e varie opzioni di illuminazione, puoi personalizzare il tuo mouse per abbinarlo al tuo setup da gioco.

Pulsanti Programmabili: Dispone di 11 pulsanti programmabili che ti consentono di assegnare comandi specifici per il gioco o le macro per una maggiore efficienza.

Design Ergonomico: La forma del mouse è progettata per adattarsi comodamente alla tua mano, riducendo l'affaticamento anche durante le sessioni di gioco più lunghe.

Risposta Rapida: Con un tempo di risposta di 1 ms, questo mouse ti garantisce la massima reattività e precisione durante il gioco.

Durata: Costruito per durare, con pulsanti che resistono fino a 50 milioni di clic, puoi contare su questo mouse per anni di gioco intenso.

Il mouse da gaming Logitech è un investimento perfetto per qualsiasi appassionato di giochi che cerca prestazioni superiori e un controllo preciso. E con uno sconto del 3% su Amazon, ora è il momento ideale per acquistarlo a soli 109 euro. Non perdere l’opportunità di migliorare la tua esperienza di gioco con questo mouse di alta qualità!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.