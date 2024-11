Motorola G85: un reale best buy di questo Black Friday su Amazon

Motorola G85 è uno degli smartphone più interessanti del panorama dei best buy e oggi, su Amazon, per il Black Friday 2024, su questo telefono viene applicato uno sconto maxi del 41% e viene venduto a 195,90€.

Motorola G85 in sconto per il Black Friday: -41%!

Il Motorola G85 è il dispositivo perfetto per chi cerca prestazioni eccezionali e design sofisticato. Con un display curvo pOLED da 6.67″ FHD+, potrai godere di una qualità visiva cinematografica che rende ogni immagine incredibilmente nitida. Il tutto accompagnato da un audio multidimensionale in alta risoluzione Dolby Atmos, che ti immerge completamente nel suono, per un’esperienza visiva e sonora senza pari.

La fotocamera da 50+8MP è un vero punto di forza: grazie alla stabilizzazione ottica dell’immagine, scatta foto più nitide anche con poca luce e gira video fluidi, per immortalare ogni momento in modo perfetto. La qualità delle immagini e dei video è ulteriormente migliorata dall’innovativo comparto fotografico, che ti consente di catturare ogni dettaglio con una precisione straordinaria.

Con il potente processore Snapdragon 6s Gen 3, il Motorola G85 offre prestazioni 5G all’avanguardia, per navigare, giocare e lavorare alla velocità della luce. Inoltre, la batteria da 5000 mAh garantisce un’autonomia impressionante, mentre la ricarica rapida da 33W ti permette di ottenere ore di utilizzo in pochi minuti di carica, per essere sempre pronto a tutto.

Con una finitura raffinata, disponibile anche in materiale premium vegano, il Motorola G85 è l’alleato ideale per chi cerca un dispositivo potente, elegante e sempre pronto a supportare ogni tua esigenza.

Oggi, su Amazon, per il Black Friday 2024, sul Motorola G85 viene applicato uno sconto maxi del 41% e viene venduto a 195,90€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.