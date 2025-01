Motorola G85: se lo prendi oggi fai un affare, 45% di sconto su questo smartphone con display pOLED e fotocamera da 50 MP

Motorola ha una lunga storia nella produzione di telefoni e smartphone e oggi, su Amazon, il suo G85 viene messo in offerta con un maxi sconto del 45% attivo ed un prezzo finale d’acquisto di 182,90€.

Motorola G85: ecco questo best buy!

Motorola G85 è uno smartphone che unisce un design elegante e raffinato a prestazioni di alto livello. Il suo schermo pOLED da 6.67 pollici offre un’esperienza visiva coinvolgente, con colori vividi e neri profondi, perfetto per guardare film e serie TV. Il sistema audio Dolby Atmos ti immergerà completamente nel suono, regalandoti un’esperienza multisensoriale unica.

La fotocamera da 50 megapixel con stabilizzazione ottica dell’immagine ti permetterà di catturare scatti nitidi e dettagliati anche in condizioni di scarsa illuminazione.

E con il potente processore Snapdragon 6s Gen 3 e il supporto al 5G, potrai navigare sul web, giocare e lavorare in modo fluido e veloce.

La batteria da 5000 mAh ti garantirà un’autonomia eccezionale, permettendoti di utilizzare il tuo smartphone tutto il giorno senza preoccuparti di rimanere senza energia. E grazie alla ricarica rapida da 33W, potrai ricaricare la batteria in pochissimo tempo. Il design del Motorola G85 è moderno ed elegante, con un corpo sottile e leggero. È disponibile anche in una versione con finitura vegana, per chi desidera un prodotto eco-sostenibile.

Oggi, su Amazon, il Motorola G85 viene messo in offerta con un maxi sconto del 45% attivo ed un prezzo finale d’acquisto di 182,90€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.