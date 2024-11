Motorola G85 SCENDE ANCORA DI PREZZO: su eBay è un affare

Motorola è un’azienda con una lunga tradizione nella produzione di telefoni e smartphone e oggi, su eBay, il suo G85 viene messo in offerta con uno sconto attivo del 14% per un prezzo totale e finale di 188,99€.

Motorola G85 in tutto il suo splendore: offertissima eBay

Scopri il Motorola Moto G85, uno smartphone che unisce prestazioni elevate e funzionalità avanzate in un design elegante. Con un display da 6.67″ e una risoluzione di 2400 x 1080 Pixel, offre un’esperienza visiva chiara e dettagliata, perfetta per guardare video, navigare e giocare. Il potente processore Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 garantisce prestazioni fluide e veloci, mentre la RAM da 8 GB e la memoria interna da 256 GB offrono ampio spazio per tutte le tue app, foto e video.

Il Motorola Moto G85 è equipaggiato con una doppia fotocamera posteriore, permettendoti di catturare immagini nitide e dettagliate in ogni situazione. Grazie al potente sistema fotografico, scattare foto di qualità è facile, anche in condizioni di scarsa luminosità.

Inoltre, la capacità della batteria di 5000 mAh ti garantisce una lunga durata, per poterti godere il tuo smartphone tutto il giorno senza preoccuparti di ricaricarlo frequentemente.

Con il sistema operativo Android 14, l’esperienza utente è ancora più intuitiva, veloce e sicura, permettendoti di accedere rapidamente alle funzionalità che desideri. Il dispositivo supporta anche la doppia SIM, rendendo facile separare il lavoro dalla vita privata o gestire più numeri in modo comodo. Il Motorola Moto G85 ha un design elegante e un peso di 173 g, rendendolo comodo da portare ovunque.

Su eBay, oggi, il Motorola G85 viene messo in offerta con uno sconto attivo del 14% per un prezzo totale e finale di 188,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.