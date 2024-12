Motorola G85: eccolo il best buy da prendere a fine anno (-43%)

Motorola G85 rappresenta l’innovazione nei dettagli, con un design elegante, ultra-sottile e leggero, e una finitura raffinata che include anche un materiale premium vegano. Il suo display curvo pOLED da 6,67″ FHD+ offre una qualità cinematografica che rende ogni contenuto visivo straordinario, accompagnato da un audio multidimensionale in alta risoluzione Dolby Atmos per un’esperienza immersiva senza pari.

La fotocamera avanzata da 50+8 MP consente di scattare foto sempre più nitide, anche in condizioni di bassa luminosità, mentre la stabilizzazione ottica dell’immagine garantisce video fluidi e stabili, per contenuti sempre perfetti. Le prestazioni del Motorola G85 sono alimentate dal potente processore Snapdragon 6s Gen 3, che ti consente di sfruttare al massimo la velocità della rete 5G, garantendo performance rapide e reattive in ogni situazione.

Con una batteria da 5000 mAh e la ricarica rapida da 33W, puoi godere di ore di autonomia in pochi minuti di ricarica, per lavorare, navigare e giocare in completa libertà. La batteria di lunga durata ti permette di affrontare la giornata senza preoccuparti di rimanere senza energia.

Il Motorola G85 unisce design, prestazioni avanzate e autonomia eccezionale, per offrirti un’esperienza mobile di altissimo livello, ideale per chi cerca un dispositivo potente, elegante e pronto ad affrontare ogni sfida digitale.

Oggi, su Amazon, il Motorola G85 viene maxi scontato del 43% per un costo finale d’acquisto di 189€. Approfittane adesso!