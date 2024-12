Motorola G85: è lui il best buy della fine del 2024, OFFERTISSIMA

Motorola è un’azienda con una lunga tradizione nel settore della telefonia e oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto del 40% sul suo G85 che viene venduto al costo totale e finale d’acquisto di 211€.

Tutte le caratteristiche del Motorola G85

Il Motorola G85 è un dispositivo che unisce design elegante e prestazioni all’avanguardia, pensato per chi cerca un’esperienza smartphone premium. Il suo display curvo pOLED da 6.67″ FHD+ offre una qualità cinematografica, mentre l’audio Dolby Atmos multidimensionale arricchisce la visione, creando un’esperienza immersiva e coinvolgente. Inoltre, la finitura raffinata, disponibile anche in materiale premium vegano, sottolinea l’attenzione ai dettagli e all’ecosostenibilità.

Il comparto fotografico del Motorola G85 è altrettanto impressionante, con una fotocamera principale da 50MP e una secondaria da 8MP, dotate di stabilizzazione ottica dell’immagine per scatti sempre nitidi, anche in condizioni di scarsa luminosità. Inoltre, il dispositivo permette di girare video fluidi e di qualità superiore.

Le prestazioni sono garantite dal potente processore Snapdragon 6s Gen 3, che sfrutta al massimo le potenzialità del 5G, assicurando velocità e reattività in ogni utilizzo. La batteria da 5000 mAh offre un’autonomia straordinaria, supportata dalla ricarica rapida da 33W, che ti permette di ottenere ore di utilizzo con pochi minuti di ricarica.

Il Motorola G85 è perfetto per chi cerca un dispositivo potente, con un design raffinato e una durata della batteria eccezionale, ideale per lavorare, giocare e godersi contenuti multimediali in alta qualità.

Oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto del 40% sul Motorola G85 che viene venduto al costo totale e finale d’acquisto di 211€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.