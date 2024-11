Motorola G85 è il BEST BUY assoluto da prendere oggi su Amazon

La fotocamera da 50+8MP del Motorola G85 ti permette di scattare foto nitide anche con poca luce, grazie alla stabilizzazione ottica dell’immagine che rende ogni scatto impeccabile. Inoltre, i video risultano più fluidi, per catturare ogni momento con estrema chiarezza.

Questo smartphone è progettato per prestazioni 5G all’avanguardia, sfruttando la potenza del processore Snapdragon 6s Gen 3 per garantire una velocità e reattività superiori. La batteria da 5000 mAh assicura una durata eccezionale, supportata dalla ricarica rapida da 33W, che ti consente di ottenere ore di autonomia in pochi minuti di ricarica.

Questo rende il Motorola G85 ideale per lavorare, giocare e divertirti senza preoccuparti della batteria. Il design ultra sottile e leggero del dispositivo è impreziosito da una finitura raffinata, disponibile anche in materiale premium vegano, per un tocco di eleganza ecologica.

Oggi, su Amazon, viene messo in promo con uno sconto del 39% sul Motorola G85 che viene venduto a 212,50€.