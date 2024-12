Motorola G85: design premium e prestazioni da best buy (-15%)

Motorola è un’azienda con una lunga storia nella produzione di telefoni e smartphone e oggi, su eBay, viene applicato uno sconto del 15% sul suo G85 che viene venduto al costo totale e finale d’acquisto di 187,99€.

Offertissima: Motorola G85 scontatissimo su eBay!

Il Motorola G85 5G è un dispositivo progettato per offrire prestazioni elevate e una connettività veloce, grazie al supporto per la rete 5G. Con uno schermo dalla diagonale di 6.67 pollici e una risoluzione di 2400 x 1080 pixel, il display garantisce immagini nitide e colori vividi, ideali per l’intrattenimento e la navigazione.

Sotto la scocca, troviamo il processore Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3, che assicura velocità ed efficienza anche durante l’utilizzo di applicazioni più impegnative. Questo è accompagnato da 8 GB di RAM, che rendono il multitasking fluido e reattivo, e una generosa memoria interna di 256 GB, perfetta per archiviare foto, video e documenti senza preoccupazioni di spazio.

Per gli appassionati di fotografia, il dispositivo è dotato di una doppia fotocamera posteriore, pronta a catturare immagini di alta qualità in diverse condizioni di luce. Inoltre, la capacità di utilizzare una doppia SIM lo rende ideale per chi necessita di gestire due numeri di telefono contemporaneamente.

Il sistema operativo Android 14 offre un’esperienza moderna e intuitiva, mentre la batteria da 5000 mAh assicura un’autonomia eccellente, ideale per un’intera giornata di utilizzo intenso. Esteticamente, questo Motorola G85 5G si distingue per il suo elegante colore blu e un peso contenuto di 173 grammi, che lo rende comodo da tenere in mano e trasportare.

Oggi, su eBay, viene applicato uno sconto del 15% sul Motorola G85 che viene venduto al costo totale e finale d’acquisto di 187,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.