Motorola G85 al 34% di sconto: oggi è lui il BEST BUY da prendere

Il Motorola G85 rappresenta un perfetto connubio tra design e tecnologia. Questo smartphone si distingue per il suo display curvo pOLED da 6.67″ FHD+, che offre un’esperienza visiva di qualità cinematografica, accompagnata da un audio multidimensionale in alta risoluzione grazie alla tecnologia Dolby Atmos. La sua finitura raffinata è disponibile anche in materiale premium vegano, conferendo un tocco di eleganza al dispositivo, che si presenta ultra sottile e leggero.

Il comparto fotografico è un altro punto di forza di questo modello: con una fotocamera principale da 50 MP e un secondo obiettivo da 8 MP, è possibile scattare foto nitide anche in condizioni di scarsa illuminazione e registrare video fluidi, grazie alla stabilizzazione ottica dell’immagine.

Inoltre, il Motorola G85 è dotato di un potente processore Snapdragon 6s Gen 3, che consente prestazioni 5G all’avanguardia, garantendo velocità di connessione elevate e un’esperienza di utilizzo fluida.

La batteria da 5000 mAh assicura un’incredibile autonomia, mentre la ricarica rapida da 33W permette di ottenere ore di utilizzo in pochi minuti di ricarica. Con queste caratteristiche, il Motorola G85 è progettato per permettere agli utenti di lavorare e giocare in libertà, senza preoccuparsi della durata della batteria.

Amazon, oggi, lancia la promo sul Motorola G85 viene messo in sconto del 34% e viene venduto costo totale e finale di 229,90€.