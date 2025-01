Motorola G85: a queste cifre è un assoluto best buy, lo paghi meno di 195€

Motorola è un’azienda con una lunga tradizione nel panorama degli smartphone e oggi, su eBay, viene applicato uno sconto del 12% sul suo G85 che viene venduto alla cifra finale d’acquisto di 193,90€.

Motorola G85: ecco il best buy in tutto il suo splendore

Il Motorola g85 5G è uno smartphone dalle prestazioni elevate, perfetto per chi cerca potenza, spazio e un display di qualità. Il suo schermo da 6,67 pollici con risoluzione 2400 x 1080 pixel offre un’ottima visibilità e un’immersività superiore per ogni tipo di contenuto.

Sotto il cofano, il Motorola g85 è alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3, supportato da 8 GB di RAM per una navigazione fluida e senza intoppi. La memoria interna da 256 GB ti offre ampio spazio per app, foto, video e documenti, mentre la possibilità di espandere ulteriormente la memoria ti permette di non preoccuparti mai dello spazio a disposizione.

La doppia fotocamera posteriore garantisce scatti dettagliati e di qualità, mentre con la fotocamera frontale potrai immortalare selfie perfetti. Il sistema Android 14 ti offre un’esperienza utente aggiornata e ottimizzata per le tue esigenze quotidiane.

Con una batteria da 5000 mAh, il Motorola g85 5G è in grado di offrirti una lunga durata per tutta la giornata, senza preoccuparti della ricarica. Inoltre, la funzione Dual SIM ti permette di gestire più numeri in modo semplice e pratico. Dal punto di vista estetico, il dispositivo si presenta in un elegante colore blu e pesa solo 173 g, rendendolo comodo da utilizzare e trasportare ovunque.

Oggi, su eBay, viene applicato uno sconto del 12% sul Motorola G85 che viene venduto alla cifra finale d’acquisto di 193,90€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.