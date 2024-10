Motorola G84: il telefono adatto a TUTTI costa meno di 200€

Motorola è un’azienda storica per la produzione di smartphone e telefoni e oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto extra large del 34% sul suo G84 che viene venduto a soli 199€.

Analizziamo la scheda tecnica del Motorola G84

Il Motorola G84 è uno smartphone che si distingue per le sue prestazioni fotografiche eccezionali grazie alla fotocamera Ultra Pixel da 50 MP. Questa fotocamera è dotata di stabilizzazione ottica dell’immagine, che consente di scattare foto più nitide anche in condizioni di scarsa illuminazione e di registrare video fluidi, garantendo risultati di alta qualità in ogni situazione.

L’esperienza visiva è altrettanto straordinaria grazie al display pOLED da 6.5 pollici, che offre una resa cinematografica con un elevato contrasto e una gamma di colori ricca e realistica. Per quanto riguarda l’audio, il Motorola G84 non delude: grazie alla tecnologia Dolby Atmos e agli altoparlanti stereo, gli utenti possono godere di un audio multidimensionale, catturando ogni dettaglio sonoro e creando un’atmosfera immersiva.

Questo smartphone è spinto da prestazioni 5G all’avanguardia, grazie al potente processore Snapdragon 695 con frequenze fino a 2.2 GHz. Questo assicura che gli utenti possano sfruttare al massimo la velocità del 5G, rendendo le operazioni quotidiane rapide e fluide.

Infine, la batteria da 5000 mAh offre un’autonomia straordinaria e, con la ricarica TurboPower da 30W, è possibile ottenere ore di utilizzo in pochi minuti di ricarica. Il Motorola G84 si presenta quindi come un dispositivo completo, ideale per chi cerca qualità e prestazioni in un unico pacchetto.

