Motorola G84: doppia promozione su eBay, è un vero BEST BUY

Motorola è un’azienda con una lunga tradizione nell’ambito della produzione di telefoni e smartphone e oggi, su eBay, è presenta una doppia offerta sul suo G84: sconto del 14% e un coupon dal valore di 9,50€ (SMARTNOV24) per un prezzo totale e finale di 180,41€.

Analizziamo la scheda tecnica del Motorola G84

Il Motorola G84 è uno smartphone Android avanzato, che si distingue per le sue caratteristiche eccezionali e un design raffinato. Con un display da 6,5 pollici e una risoluzione di 2400×1080 pixel, offre una qualità visiva straordinaria, perfetta per la visione di contenuti multimediali e la navigazione quotidiana.

Una delle principali eccellenze di questo dispositivo è la connettività 5G, che garantisce una velocità di trasferimento dati incredibile e una navigazione in internet fluida e senza interruzioni, rendendolo ideale per lo streaming, il gaming online e l’uso intensivo di app.

In ambito fotografico, il Motorola G84 è un vero leader grazie alla sua fotocamera principale da 50 megapixel. Con una risoluzione di 8165×6124 pixel, questa fotocamera permette di scattare foto straordinarie, ricche di dettagli e colori vibranti. Inoltre, è possibile registrare video in alta definizione alla risoluzione di 1920×1080 pixel, per riprese sempre nitide e professionali.

Nonostante tutte queste funzionalità avanzate, il Motorola G84 mantiene uno spessore di soli 7,6 mm, rendendolo incredibilmente sottile e maneggevole. Questo design compatto e leggero non solo migliora l’estetica, ma lo rende anche pratico e comodo da usare quotidianamente.

