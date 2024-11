Motorola G84 a 200€ su Amazon: è l'offerta BEST BUY di oggi

Motorola ha una lunga tradizione nell’ambito della produzione di telefoni e smartphone e oggi, su Amazon, il suo G84, viene messo in maxi sconto del 33% per un costo totale e finale di 200€.

Analizziamo la scheda tecnica di questo buy: Motorola G84

Il Motorola G84 è un dispositivo che unisce prestazioni elevate e funzionalità avanzate, pensato per chi cerca qualità e versatilità in uno smartphone. La fotocamera Ultra Pixel da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine ti permette di scattare foto incredibilmente nitide anche in condizioni di scarsa luminosità, mentre la stabilizzazione ottica garantisce video fluidi e senza vibrazioni, perfetti per ogni occasione.

Lo schermo pOLED da 6,5 pollici cinematografico offre un’esperienza visiva senza pari, con un contrasto elevato e una gamma di colori realistici che portano l’intrattenimento a un nuovo livello. Che si tratti di film, giochi o video, ogni dettaglio prende vita sul display.

L’audio multidimensionale è un altro punto di forza del Motorola G84: grazie a Dolby Atmos, Audio spaziale Motorola e audio in alta risoluzione, l’esperienza sonora è ricca di dettagli e profondità, mentre gli altoparlanti stereo completano un suono coinvolgente e potente.

Sotto il cofano, il processore Snapdragon 695 con prestazioni 5G ti consente di sfruttare al massimo la velocità del 5G, con frequenze fino a 2,2 GHz per una navigazione fluida e reattiva. La batteria da 5000 mAh offre una durata eccezionale, supportata dalla Ricarica TurboPower 30W, che ti consente di ottenere ore di autonomia in pochi minuti di ricarica.

