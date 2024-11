Motorola G75 è il best buy di oggi, OFFERTA CHOC (8GB/256GB)

Motorola è un’azienda leader e con una lunga tradizione nella produzione di telefoni e smartphone e oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto del 22% sul Motorola G75 che viene venduto a 219€.

Analizziamo la scheda tecnica del Motorola G75

Il Motorola G75 combina eleganza e resistenza in un design premium che non passa inosservato. Realizzato con materiali di alta qualità, è dotato di una certificazione di livello militare e di protezione IP68, che lo rende resistente all’immersione in acqua e ai danni accidentali. Inoltre, lo schermo è protetto da Corning Gorilla Glass 5, garantendo una maggiore durabilità contro graffi e urti.

Per gli amanti della fotografia, il Motorola G75 offre un sistema di fotocamere avanzato da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS). Questo consente di scattare foto nitide e registrare video fluidi anche in condizioni di scarsa illuminazione, migliorando notevolmente la qualità delle immagini.

Il display FHD+ da 6.78 pollici è luminoso e offre una visione immersiva, ideale per godersi film, serie TV e giochi. Il suono è altrettanto avvolgente grazie all’audio stereo Dolby Atmos, che crea un’esperienza multidimensionale per l’ascolto.

Con una batteria da 5000 mAh, il Motorola G75 è progettato per durare tutto il giorno, permettendoti di lavorare e divertirti senza preoccuparti di rimanere a corto di energia. Inoltre, supporta la ricarica rapida da 30W e la ricarica wireless da 15W, offrendo una ricarica veloce e comoda in ogni situazione.

