Motorola G54: fotocamera da 50 MP e batteria da 5.000mAH (-39%)

Analizziamo la scheda tecnica del Motorola G54

Motorola G54 è uno smartphone che offre un’esperienza visiva e audio di alta qualità. Il suo display da 6,5″ FHD+ a 120 Hz garantisce una fluidità senza pari, rendendo perfetti la visione di film, i giochi e l’ascolto della musica. Grazie alla tecnologia audio stereo multidimensionale, l’esperienza sonora è altrettanto coinvolgente.

In ambito fotografico, il Motorola G54 si distingue per la capacità di scattare foto incredibilmente nitide anche in condizioni di scarsa illuminazione, grazie alla presenza di un sistema di fotocamere avanzato con stabilizzazione ottica dell’immagine. Inoltre, il dispositivo è in grado di registrare video più fluidi per immortalare ogni momento con una qualità superiore.

Le funzionalità intelligenti integrate ottimizzano automaticamente le immagini, rendendo ogni scatto perfetto e pronto per essere condiviso sui social. Che si tratti di foto o video, l’intelligenza artificiale migliora i dettagli, i colori e la luminosità.

La batteria da 5000 mAh offre un’autonomia eccezionale, permettendoti di lavorare e giocare senza preoccuparti della ricarica. Quando è il momento di ricaricare, puoi farlo rapidamente grazie alla carica veloce. Con il Motorola G54, non dovrai più fermarti: che sia per lavoro o per divertimento, l’esperienza è senza interruzioni.

Oggi, su Amazon, viene messo in offerta con uno sconto del 39% il Motorola G54 che viene venduto al costo totale e finale d’acquisto di 152€.

