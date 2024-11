Motorola G54: CROLLA IL PREZZO con la promo Amazon attiva

Motorola, a differenza di suoi (ex) competitor è riuscito a reinventarsi nel corso del tempo con dispositivi di qualità e oggi, su Amazon, il suo G54 viene messo in offerta con uno sconto del 41% per un prezzo totale di 147,50€.

Motorola G54: prezzo super competitivo con la promozione Black Friday di Amazon

Motorola G54 è il dispositivo ideale per un’esperienza multimediale immersiva grazie al suo display da 6,5″ FHD+ con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Ogni contenuto, che si tratti di film, giochi o musica, prende vita con una fluidità senza pari, supportata da un audio stereo multidimensionale che amplifica l’esperienza sonora.

Per gli appassionati di fotografia, il Motorola G54 è dotato di un sistema di fotocamere avanzato con stabilizzazione ottica dell’immagine, che garantisce foto incredibilmente nitide anche in condizioni di scarsa illuminazione. Le tue foto saranno sempre pronte per essere condivise sui social, grazie a funzionalità intelligenti che ottimizzano automaticamente le immagini, per ottenere risultati professionali con il minimo sforzo.

La batteria da 5000 mAh assicura una durata prolungata, perfetta per lunghe sessioni di lavoro, gioco e intrattenimento. E quando arriva il momento di ricaricare, puoi farlo rapidamente grazie alla tecnologia di ricarica rapida, per tornare subito operativo.

Che tu stia giocando, lavorando o scattando foto, il Motorola G54 è progettato per offrire performance elevate e una durata che ti accompagnerà durante tutta la giornata, rendendolo il compagno perfetto per ogni tua esigenza.

Su Amazon, oggi, il Motorola G54 viene messo in offerta con uno sconto del 41% per un prezzo totale di 147,50€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.