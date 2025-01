Motorola G54: 30% di sconto e prezzo super per lo smartphone

Motorola ha una lunga tradizione nella produzione di telefoni e smartphone e oggi, su Amazon, il suo G54 viene messo in offerta con uno sconto del 30% per un costo finale e totale d’acquisto di 139,99€.

Motorola G54: le caratteristiche e le specifiche di questo smartphone

Il Motorola G54 è uno smartphone che unisce prestazioni elevate e una serie di funzionalità avanzate, perfetto per chi cerca un dispositivo potente a un prezzo competitivo. Dotato del sistema operativo Android 13.0, offre una memoria RAM di 12 GB e una capacità di memoria interna di 256 GB, offrendo ampio spazio per archiviare tutte le tue app, foto e video.

Il display da 6,5 pollici FHD+ con una risoluzione di 2400×1080 pixels e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz offre un’esperienza visiva fluida e nitida, rendendo il Motorola G54 ideale per film, giochi e musica. Grazie al supporto di un audio stereo multidimensionale, l’esperienza audio-visiva è altrettanto coinvolgente.

Il sistema fotografico è progettato per offrire scatti incredibilmente nitidi anche in condizioni di scarsa illuminazione, grazie alla stabilizzazione ottica dell’immagine. Le funzionalità intelligenti ottimizzano automaticamente le foto, rendendole pronte per essere condivise sui social media in un istante.

La batteria da 5000 mAh garantisce una lunga durata, permettendoti di lavorare, giocare e navigare senza interruzioni. E quando è il momento di ricaricare, la tecnologia di ricarica rapida ti permetterà di farlo in tempi brevissimi. Inoltre, il Motorola G54 supporta la tecnologia 5G, garantendo una connessione ultraveloce con tutti i vettori di servizi wireless.

