Motorola G35: il best buy di oggi, su Amazon lo paghi solo 165€

Motorola ha una lunga tradizione nella produzione di telefoni e smartphone e oggi, su Amazon, il suo G35, viene messo in sconto del 28% per un costo totale e finale d’acquisto di soli 165€.

Motorola G35: le caratteristiche di questo best buy sotto i 200€

Il Motorola G35 combina stile, potenza e funzionalità per offrirti un’esperienza smartphone superiore. Grazie all’ampio display FHD+ da 6,72″, ogni contenuto prende vita con dettagli straordinari e colori vivaci. Accompagnato dal suono multidimensionale Dolby Atmos, film, serie e giochi diventano ancora più coinvolgenti, offrendoti un intrattenimento senza pari.

La fotografia raggiunge un nuovo livello con il sistema di fotocamere da 50 MP. Dotato di tecnologia Quad Pixel, ti permette di catturare immagini nitide e luminose anche in condizioni di scarsa illuminazione. Inoltre, la lente ultragrandangolare consente di ampliare le inquadrature, rendendo ogni scatto spettacolare.

Il design è un altro punto di forza del Motorola G35. Lo stile ultrasottile, disponibile con una raffinata finitura matte o in una versione in materiale premium vegano, unisce eleganza e comfort per un look sofisticato che si adatta a ogni occasione.

Sotto la scocca, troviamo il supporto al 5G e un processore octa-core che garantisce velocità e prestazioni elevate. Con 4 GB di RAM, espandibili tramite l’innovativa Estensione RAM, e 256 GB di memoria interna, avrai tutta la potenza e lo spazio necessario per il multitasking e l’archiviazione. La batteria da 5000 mAh offre un’autonomia straordinaria, consentendoti di lavorare e giocare tutto il giorno. E con la ricarica rapida da 18W, sarai sempre pronto per affrontare nuove sfide.

Oggi, su Amazon, il Motorola G35, viene messo in sconto del 28% per un costo totale e finale d’acquisto di soli 165€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.