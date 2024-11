Motorola G24 oggi lo compri ad un PREZZO RIDICOLO su Amazon

Motorola G24 è un entry level di un’azienda che ha una lunga storia e tradizione nell’ambito della telefonia: oggi viene messo in offerta con uno sconto XL del 34% e viene venduto al prezzo finale di 93€.

Motorola G24: analizziamo la scheda tecnica

Motorola G24 è uno smartphone che offre prestazioni eccezionali per un’esperienza mobile coinvolgente. Il dispositivo è dotato di un display notchless da 6,56″ con una frequenza di aggiornamento di 90 Hz, che garantisce transizioni fluide e un’esperienza visiva senza interruzioni. La modalità Luminosità elevata permette di visualizzare i contenuti in modo chiaro anche alla luce diretta del sole, offrendo una visione ottimale in ogni situazione.

Uno degli aspetti più impressionanti del Motorola G24 è il suo sistema di fotocamere da 50 MP, che include un obiettivo Macro Vision. Grazie a questa potente configurazione, è possibile scattare foto incredibilmente dettagliate, sia di giorno che di notte, senza perdere nemmeno un dettaglio. Le fotografie, infatti, risultano sempre brillanti e piene di contrasto, con una qualità professionale anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Con una batteria da 5000 mAh, il Motorola G24 garantisce una lunga autonomia, che permette di godersi il dispositivo per un’intera giornata senza preoccupazioni. Inoltre, grazie alla tecnologia di ricarica TurboPower™, sarà possibile ricaricare velocemente il telefono per tornare subito a utilizzarlo senza interruzioni.

L’audio Dolby Atmos e gli altoparlanti stereo creano un’esperienza sonora multidimensionale che ti avvolgerà completamente, ideale per ascoltare musica, guardare film o giocare. Con il Motorola G24, ogni momento sarà più coinvolgente e divertente.

Su Amazon, oggi, il Motorola G24 viene messo in offerta con uno sconto del 34% per un prezzo finale choc di 93€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.