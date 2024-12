Motorola G14: smartphone 5G con fotocamera da 50Mp (-37%!)

Il Motorola G14 è uno smartphone che unisce performance elevate e design raffinato. Il suo schermo Full HD+ da 6,5″ offre immagini straordinariamente nitide, perfette per guardare film, serie TV, giocare o fare videochiamate con una qualità visiva senza pari. Ogni dettaglio è perfettamente visibile, rendendo l’esperienza visiva unica.

Con una memoria interna da 256GB, il Motorola G14 offre spazio in abbondanza per archiviare foto, film, musica e tutte le app che desideri. Se hai bisogno di ancora più spazio, puoi espandere la memoria con una scheda microSD fino a 1 TB, per non doverti mai preoccupare di esaurire lo spazio.

Il sistema avanzato di fotocamere da 50 MP ti permette di scattare foto incredibilmente dettagliate sia di giorno che di notte. Inoltre, con l’obiettivo Macro Vision dedicato, potrai avvicinarti al soggetto e catturare ogni piccolo dettaglio, offrendo immagini nitide e precise.

Il design del Motorola G14 è curato nei minimi particolari, con una costruzione idrorepellente e materiali di alta qualità che conferiscono allo smartphone un aspetto elegante e raffinato. La sua resistenza e bellezza sono perfette per un uso quotidiano. Infine, la durata della batteria è eccezionale grazie ai suoi 5000 mAh. Con la ricarica TurboPower, potrai fare il pieno rapidamente e goderti un’intera giornata di autonomia senza preoccupazioni.

Oggi, su Amazon, viene applicato e attivato uno sconto del 37% sul Motorola G14 che viene venduto a 119,90€.